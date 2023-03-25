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中職／曾峻岳砸鍋遭胡金龍敲再見安 悍將5連勝斷了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊胡金龍。本報資料照片
統一獅隊胡金龍。本報資料照片

富邦悍將隊少年火球男曾峻岳9局下把關1分領先砸鍋，陳傑憲敲出追平安打，胡金龍再於滿壘時補上再見安打，統一獅隊以4：3終結熱身賽3連敗，悍將的5連勝也告終。

獅隊由「大醫生」布雷克先發，開局被王勝偉敲出安打後，接下來連續解決9位打者，直到4局上遇到危機，被劉俊豪、林哲瑄連續敲安，高國輝補上中外野方向三分砲。

悍將左投肯特4局下也遇到麻煩，一出局後被胡金龍、林益全、蘇智傑連3棒敲出安打，面臨滿壘局面，但及時製造林靖凱打成游擊方向的雙殺打，躲過這波亂流後仍在第5局失血，兩出局後遭遇連4棒安打，林子豪、胡金龍的安打各挹注1分打點。

布雷克先發5局被敲5安打、失3分，6局上原要換上克維斯接手，比賽隨即因雨暫停，中斷約40分鐘後改由江國謙登板，克維斯紀錄上已上場、但1球未投。

肯特投5局被敲8安打、失2分，郭俊麟中繼2局被敲1安打、無失分，加上賴智垣1局無失分，悍將帶著3：2領先進入9局下。

曾峻岳負責關門卻釀災，接連出現保送、安打，危機場面對決陳傑憲，被掃出追平安打，再保送林子豪，胡金龍補上再見安打，曾峻岳投0.2局被敲3安打、2保送，失2分，救援砸鍋、承擔敗投。

富邦悍將 統一獅 曾峻岳 陳傑憲 胡金龍

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