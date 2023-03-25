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中職／雨神攪局…兄弟挑戰7連勝 等下周強碰悍將

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟隊提供

中華職棒熱身賽今天在洲際棒球場的中信兄弟與樂天桃猿隊之戰，因現場雨勢，1局上都沒打完就宣告取消，兄弟要挑戰7連勝得等到27日與富邦悍將隊之戰。

兄弟今天推出泰樂擔任先發投手，1局上登板先解決林政華，但接著被馮健庭敲安，又對梁家榮投出四壞保送，不過面對林泓育時因雨勢過大，比賽宣告暫停。

現場觀察約30分鐘，眼見雨勢似乎不見轉小，宣告這場熱身賽取消，猿隊原訂由黃子鵬擔任先發投手，這位經典賽中華隊國手歸隊後的熱身賽初登板只能往後延期。

兄弟昨天以3：2擊敗猿隊後，在今年熱身賽取得6勝0敗戰績，刷新聯盟單季紀錄，今天比賽取消，由於周日休兵，要等到下周一對上悍將隊才能繼續挑戰將紀錄向上堆高，不過悍將隊也非省油的燈，熱身賽至今5勝1敗，也正處於5連勝中。

樂天桃猿 馮健庭 梁家榮

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