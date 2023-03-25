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中職／延續經典賽棒球熱 中信兄弟開幕戰內野全數完售

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟隊開幕戰吸引眾多球迷，資料照。記者黃寅／攝影
中信兄弟隊開幕戰吸引眾多球迷，資料照。記者黃寅／攝影

中華職棒開季倒數，各隊例行賽門票也陸續開始販售，其中號稱有「百萬象迷」的中信兄弟隊，4月1日開幕戰門票內野都已完售，有望延續經典賽熱潮，迎來洲際棒球場滿場觀眾。

中信兄弟例行賽於3月22日中午全面開放購票，一天的時間開幕首戰的內野下層已經完售，隔沒多久內野上層也只剩零星空位。開幕週將有「最強三連霸黃潮」主題日。

中信兄弟開幕戰門票內野已完售。截圖自／中信兄弟售票網
中信兄弟開幕戰門票內野已完售。截圖自／中信兄弟售票網

4月2日則有「Forever 23」主題日，將進行退休「恰恰」彭政閔背號儀式，內野下層的票幾乎銷售一空，只剩上層有空位可以購買。

其他球隊部分，樂天桃猿隊最早已於3月18日全面開放，4月2日主場例行首戰的內野也同樣熱銷。味全龍隊於3月23日開放，富邦悍將隊則在今（25）日中午12時30分開賣。

兄弟

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