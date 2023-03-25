中職／樂天桃猿主題曲READY 楊大正、周自從合作獻唱

樂天桃猿隊2023年度主題曲登場，搖滾界雙雄為樂天桃猿首度聯手開唱，楊大正與周自從2023年度全新主題單曲現身，這首歌曲就命名為「READY」。

楊大正與所屬的「滅火器 Fire EX.樂團」在內，已是連續三年為樂天桃猿隊量身打造年度主題曲，楊大正拿手的喊聲搖滾這次攜手戰友周自從樂情獻唱，周自從也會在4月2日16：15為開幕戰進行開場表演。

周自從與MyBro大樂隊和楊大正因音樂而相知，因棒球而相遇，一伙人因對棒球的熱愛自組球隊至今超過10年，一路上互相關愛扶持，球場上、音樂上甚至生活上早已培養出如家人般的情誼，周自從表示：「2023樂天桃猿最熱血應援曲搭配最堅強的全猿主場，我們全身心準備好了。」

有著樂天桃猿音樂班，AKA桃猿2.5軍之稱的他們，這次共同為樂天桃猿打造全新主題曲「READY ！」最熱血的音符毫不保留地炸出最強默契，號召10號隊友一起為樂天桃猿總冠軍加油，大喊：「Yes! We Are Ready !」

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