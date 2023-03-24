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中職／悍將會選！黃保羅4局未被敲安 完全封鎖獅隊打線

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊黃保羅中繼4局未被敲安、無失分。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊黃保羅中繼4局未被敲安、無失分。圖／富邦悍將隊提供

統一獅富邦悍將隊今天在官辦熱身賽過招，兩位經典賽國手胡智爲、江少慶同場先發，但18歲的新鮮戰力黃保羅更搶鏡，中繼4局未被敲出安打，悍將終場以5：4擊敗獅隊，黃保羅取得勝投。

胡智爲先發5局被敲4安打、失2分（責失1分），首局王正棠二壘打、申皓瑋一壘打串聯，讓悍將先馳得點，4局則因蔣智賢的二壘打再掉1分。

江少慶則在第2局就遇危機，單局被敲3安打還能力保不失，但第3局就煞不住，蘇智傑的安打為獅隊開張分數，陳鏞基保送上壘，林益全補上二壘打、助獅隊超前戰局，也讓江少慶在這局未取得出局數、二三壘有人時退場。李建勲接手後讓跑者都兌現成為分數，最終江少慶先發2局被敲5安打、失4分（責失3分）。

獅隊4：2的領先，在第1任後援投手王鏡銘手中就花光，悍將第6局以連3支安打開局，申皓瑋的安打帶1分打點，范國宸再以高飛犧牲打送回追平分。劉軒荅第7局登板面對首位打者張進德就被敲二壘打，最終也釀成失分，悍將反倒取得領先。

悍將去年選秀第一指名黃保羅從第4局接手投球，4局投球任內未被敲安，送出4次三振，只因1次隊友守備失誤、1次保送讓對手上壘，完全封鎖獅隊打線，展現搶進先發輪值的企圖心。

統一獅 富邦悍將

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