中職／銀河爪怎麼輸？中信兄弟熱身賽6連勝創紀錄

今年力拚三連霸的中信兄弟隊踏出好的第一步，今天靠著江坤宇一棒擊沉「移動城堡」霍爾後，以3：2擊敗樂天桃猿隊，在熱身賽拚出6連勝，締造史上新紀錄。

猿隊今晚雖靠著朱育賢2局上的陽春砲先馳得點，但2局下兄弟打線馬上反撲，面對先發投手霍爾連敲3安，江坤宇的三壘安打，把壘上的陳文杰、曾頌恩送回本壘，福來喜高飛犧牲打敲回單局第3分；猿隊守備上也有瑕疵，江坤宇的三壘安打是左外野手朱育賢撲接失敗滾到身後。

霍爾該局共被敲5安，掉3分已算低消，最終以90球投完5局沒有再失分，被敲7支安打，另有3次三振、1次四壞保送，猿隊接手的劉家翔、王溢正、豪勁各投1局無失分。

兄弟先發投手吳哲源則是以81球投了4.2局，共被敲8支安打，但只有朱育賢的全壘打造成傷害，隊友兩次雙殺守備幫助大，特別是綽號「魚住」的曾頌恩在3局上猶如抓籃板一般，接殺成晉敲出的強勁平飛球，落下順勢採壘完成雙殺。

猿隊在6局上靠著梁家榮從李吳永勤手中敲出二壘打，接著2出局後林承飛面對徐基麟的適時安打，再攻下1分；不過兄弟後續登板的盧孟揚、江忠城、 蔡齊哲都能守住1分差，拿下勝利。

中職熱身賽過去單季最多就是5連勝，扣掉2020年富邦悍將、2008年中華隊，另外兩次都是中信兄弟（2014、2020），今年中信兄弟刷新這項紀錄，而且從去年熱身賽起算，跨季8連勝也是新紀錄。

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