賴清德「敬禮」致意原住民 與蔣萬安握手、拍手臂

副總統賴清德在台北市長蔣萬安陪同下出席「112年全國原住民族運動會開幕典禮」，賴副總統以在經典賽擊出滿貫砲的台東阿美族原住民張育成著名的「敬禮」手勢，向原住民致意。原住民載歌載舞的表演帶動全場氣氛，讓全場來賓都搖動身體。來自各原住民部落耆老齊聚一堂的祈福儀式，讓來賓驚艷。紐西蘭的毛利人（Māori）除了特殊的開場歡呼，傳統的臉部刺青更是吸引目光。賴清德離去時右手與蔣萬安握手，左手則是輕拍著蔣萬安手臂。 「112年全國原住民族運動會開幕典禮」下午舉行，賴原住民載歌載舞的表演帶動全場氣氛，讓全場來賓都搖動身體。記者蘇健忠／攝影 「112年全國原住民族運動會開幕典禮」下午舉行，來自各原住民部落耆老齊聚一堂的祈福儀式，讓來賓驚艷。記者蘇健忠／攝影 副總統賴清德（左）在台北市長蔣萬安（右二）陪同下出席「112年全國原住民族運動會開幕典禮」，賴副總統以在經典賽擊出滿貫砲的台東阿美族原住民張育成著名的「敬禮」手勢，向原住民致意。記者蘇健忠／攝影 「112年全國原住民族運動會開幕典禮」下午舉行，來自紐西蘭的毛利人（Māori）除了特殊的開場歡呼，傳統的臉部刺青更是吸引目光。記者蘇健忠／攝影

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