棒球／日本甲子園響起陳子豪應援曲！ 網：真的是世界名作

日本春季甲子園賽事火熱進行中，除了球員場內揮灑汗水外，場邊應援團也熱情加油。今天一場甲子園賽事中，突然響起台灣球迷熟悉的旋律，正是中信兄弟重砲陳子豪的應援曲，比賽畫面也在網路引發熱議。

春季甲子園履正社高校出戰高知高校，履正社應援團吹起世界名曲「炸裂陳子豪」，在網路形成熱議「陳子豪的主題曲！」、「這首真的是世界名作」、「陳子豪風靡全球」。還有不少球迷介紹這首曲子的由來，並分享峮峮的應援影片。

陳子豪未入選經典賽中華隊時，曾讓許多球迷感到惋惜，不過他的應援曲仍被帶到經典賽中。中華與義大利之戰，當陳傑憲、江坤宇等人打擊時，場邊皆響起這首世界名曲，如今這首曲子正式進軍日本甲子園賽場。

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