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中職／統一獅Phootime聯名無框畫 將喜愛的球員帶回家

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅球團首次跟Phootime聯名合作推出無框畫。圖／統一獅隊提供
統一獅球團首次跟Phootime聯名合作推出無框畫。圖／統一獅隊提供

迎戰2023年新球季，統一獅年度主視覺「英雄開戰，強獅來襲」，以年度口號「LIONS UP」搭配英雄球衣「迷彩」做為主軸發展，大獲好評，球團也首次跟Phootime聯名合作推出無框畫，讓獅迷可以將喜愛的球員帶回家。

獅隊年度主視覺中，統一獅在太陽還沒升起的早晨，就像一支精實部隊，早已在球場集結並舉起大旗蓄勢待發，準備在即將到來的球季征戰沙場，本次獅隊主視覺以胡智爲為首，搭配林岱安為作戰指揮中心，而外野三鬼陳傑憲、林安可、蘇智傑為攻擊重心，帶領新世代古林睿煬、林靖凱、林子豪齊心向前，震撼帥氣登場。

統一獅球團首次跟Phootime聯名合作，推出無框畫製作，除了整體主視覺外，還包括蘇智傑、陳傑憲、林安可、林益全、林子豪、林靖凱、胡金龍、陳鏞基、林岱安、潘傑楷、邱智呈、古林睿煬、胡智爲、陳韻文、劉軒荅、邱浩鈞，共16位選手專屬無框畫布，提供球迷搶先收藏，讓獅子軍選手陪伴在你身邊。

統一獅與Phootime聯名合作首發，推出首購好康優惠，即日起至4月9日前，完成訂購本系列統一獅主視覺或個人選手無框畫者，將抽出幸運8位消費者可獲得「2023年統一獅主視覺選手親簽無框畫」一個，並且抽出幸運2位消費者，可獲得本次年度主視覺形象英雄球衣將由選手親筆簽名贈送。

Phootime 致力成為消費者最親近易用的客製化平台，透過藝術微噴的極致品質與專業服務，將照片輸出成各式商品，Phootime也通過 Epson 官方認證成為「藝術微噴」輸出中心，更擁有國際專業色彩管理及藝術微噴工藝技術，能完美呈現攝影作品、複製畫、數位版畫等藝術藏品的精緻質感。

統一獅球團首次跟Phootime聯名合作推出無框畫。圖／統一獅隊提供
統一獅球團首次跟Phootime聯名合作推出無框畫。圖／統一獅隊提供

統一獅 陳傑憲 古林睿煬

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