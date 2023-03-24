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中職／桃猿二軍隊名沒樂天？領隊：怕球迷覺得太長

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊成為中職史上第一支二軍獲得企業冠名贊助的球隊。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊成為中職史上第一支二軍獲得企業冠名贊助的球隊。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿隊成為中職史上第一支二軍獲得企業冠名贊助的球隊，本季在中職官網上仍會顯示為「樂天桃猿二軍」，但在猿隊官網已改為「海沃Home Run二軍」。二軍隊名「去樂天」，領隊浦韋青解釋，擔心球迷覺得隊名太長，正式名稱定調為「海沃Home Run二軍」，若球迷覺得不習慣，「海沃Home Run樂天二軍」也是可以的。

談到雙方結緣起點，浦韋青表示，樂天女孩先前就有幫忙海沃操作行銷，去年底談到更深入合作的可能性，最終決定冠名二軍球隊，冠名贊助費用不便透露，「他們本身也很喜歡運動，一起來促成這件事。」

二軍球隊獲得冠名贊助為中職史上第一次，未來隊名如何呈現？浦韋青坦言，在聯盟那邊還是會叫樂天二軍，但在自家官網、球衣、宣傳管道等都會使用「海沃Home Run二軍」。

「最理想狀態是有『樂天』，但怕球迷覺得名字太長。」浦韋青表示，若球迷覺得不習慣，要使用「海沃Home Run樂天二軍」也OK。

有了首例後，是否有可能未來猿隊二軍年年有不同名字？浦韋青表示，若發展更蓬勃，也許有機會，或許大家也會針對這一塊在隊名上如何呈現去做討論，「畢竟職籃隊名前面也是很長。」

樂天桃猿 浦韋青 中職

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