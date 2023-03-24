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雷法歡迎文「油」成一片 浦韋青盼用實力迎接指教

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊洋投雷法，也是經典賽古巴隊一員，圖為3月12日在洲際棒球場對中華隊先發。本報資料照片
樂天桃猿隊洋投雷法，也是經典賽古巴隊一員，圖為3月12日在洲際棒球場對中華隊先發。本報資料照片

樂天桃猿隊新洋投雷法（Elián Leyva）昨天抵台，成串推文對他極不友善，領隊浦韋青也有看到，他認為當下裁判並未檢查出違規，應該還給運動員清白，也知道外界對他有比較多看法，已經告訴雷法，必須用實力迎接這些指教與看法。

猿隊在2月中旬簽下古巴籍的雷法，他也是經典賽古巴隊的一員，與中華隊同在A組相爭，就是由他扛起對中華隊一役先發，該場登板造成不小話題，球褲上的黑色污漬惹議，雖裁判當下檢查並未查獲不法，但他隨即因手部不適退場時機敏感，球迷心中對他仍有滿滿疑惑。

昨天猿隊貼出雷法抵台的歡迎文，爆量推文多數都與「油」有關，像是一語雙關要他「加油」，或是改名「油法」、「抹油仔」。

浦韋青表示，雷法在台古戰當天就有向猿隊解釋，並非檢查完才突然說手受傷，「他當下是抽筋、可以繼續丟，但因為已經領先一定幅度，球隊說可以考慮讓後面投手上來完成。」

浦韋青指出，現在外界對他有比較多想法，「我們也告訴他，他需要拿實力出來證明，我們也希望他拿實力出來迎接大家對他的指教和看法，告訴大家，他絕對沒有做外部物質這些事。」浦韋青也坦言有不解，當天執法裁判為大聯盟裁判，並未檢查出違規，「應該還給運動員清白，沒有就是沒有，不該執著在抹油。」

浦韋青 中華隊 樂天桃猿

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