中職／猿隊成史上首隊二軍獲冠名 陳佳樂心動購屋金

樂天桃猿隊二軍全新氣象，將由海沃創意行銷贊助冠名，冠名儀式上由樂天桃猿領隊浦韋青、二軍總教練陳瑞振以及球員陳佳樂代表出席，振總聽聞二軍獲得冠名贊助超訝異，直言：「第一次聽說」。

海沃創意行銷副總經理林家睿親自揭曉二軍全新隊名「海沃Home Run二軍」，並且當場宣布，提供全隊隊職員「紅布朗花園」建案的購屋金30萬元，如果二軍能夠奪下中華職棒二軍總冠軍，更將提撥50萬元現金，贊助球隊廣告。

猿隊寫下中職史上第一次，由企業冠名贊助二軍球隊，冠名儀式上同步揭曉二軍全新球衣，胸前的隊徽加上冠名單位「海沃HOMERUN」的字樣。林家睿表示，近年中華職棒發展穩健，尤其每年樂天桃猿球團都會在地方巡迴，給予桃園的基層棒球相當大的幫助，海沃行銷認同這個理念，因此決定冠名桃猿二軍，從基層扎根。

浦韋青表示，近年國內職棒蓬勃發展，感謝海沃創意行銷願意為二軍注入資源，國內職業棒球環境與品牌發展相輔相成。

陳瑞振表示，二軍是職業球隊培養基礎戰力最重要的一環，很高興球團能夠把二軍推展出去，讓外界知道二軍真的非常重要，也很感謝海沃創意行銷冠名，剛聽聞二軍冠名時真的嚇一跳，有新的資源一定能夠讓二軍發展得愈來愈好，球隊也會全力爭取年度總冠軍。

陳佳樂表示，很感謝海沃創意行銷願意冠名贊助，聽到買房有折扣，毫不猶豫地說：「這樣很划算欸，等等結束要來好好看一下。」

udn討論區