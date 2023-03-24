快訊

3/25「補班日優惠」懶人包！ 「4大超商+手搖飲料+速食餐廳」統統有

狒狒也會工作！南非鐵路局雇用「狒狒鐵道員」

八點檔男星衰捲愛情詐騙案！要求粉絲匯款6萬元 本尊回應了

中職／猿隊成史上首隊二軍獲冠名 陳佳樂心動購屋金

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊二軍全新氣象，將由海沃創意行銷贊助冠名，二軍總教練陳瑞振以及球員陳佳樂代表出席。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊二軍全新氣象，將由海沃創意行銷贊助冠名，二軍總教練陳瑞振以及球員陳佳樂代表出席。記者陳宛晶／攝影

樂天桃猿隊二軍全新氣象，將由海沃創意行銷贊助冠名，冠名儀式上由樂天桃猿領隊浦韋青、二軍總教練陳瑞振以及球員陳佳樂代表出席，振總聽聞二軍獲得冠名贊助超訝異，直言：「第一次聽說」。

海沃創意行銷副總經理林家睿親自揭曉二軍全新隊名「海沃Home Run二軍」，並且當場宣布，提供全隊隊職員「紅布朗花園」建案的購屋金30萬元，如果二軍能夠奪下中華職棒二軍總冠軍，更將提撥50萬元現金，贊助球隊廣告。

猿隊寫下中職史上第一次，由企業冠名贊助二軍球隊，冠名儀式上同步揭曉二軍全新球衣，胸前的隊徽加上冠名單位「海沃HOMERUN」的字樣。林家睿表示，近年中華職棒發展穩健，尤其每年樂天桃猿球團都會在地方巡迴，給予桃園的基層棒球相當大的幫助，海沃行銷認同這個理念，因此決定冠名桃猿二軍，從基層扎根。

浦韋青表示，近年國內職棒蓬勃發展，感謝海沃創意行銷願意為二軍注入資源，國內職業棒球環境與品牌發展相輔相成。

陳瑞振表示，二軍是職業球隊培養基礎戰力最重要的一環，很高興球團能夠把二軍推展出去，讓外界知道二軍真的非常重要，也很感謝海沃創意行銷冠名，剛聽聞二軍冠名時真的嚇一跳，有新的資源一定能夠讓二軍發展得愈來愈好，球隊也會全力爭取年度總冠軍。

陳佳樂表示，很感謝海沃創意行銷願意冠名贊助，聽到買房有折扣，毫不猶豫地說：「這樣很划算欸，等等結束要來好好看一下。」

樂天桃猿 浦韋青 棒球

延伸閱讀

MiLB／林家正下一站中職選秀？經紀公司：任何可能性都會討論

中華職棒台東場賽程出爐！7月連3天開打 鄉親期待

中職／桃猿返石垣島 陳冠宇羞到耳紅「旁邊是林襄⋯」

中職／4人提仲裁猿隊想請教兄弟領隊 陳俊秀砍薪未逾30%

相關新聞

MiLB／林家正主動「分手」響尾蛇 留美尋求他隊機會

史上第一位經由美國職棒選秀進入美職體系的台灣選手、25歲捕手林家正，今天透過官方粉絲團公布震撼消息，他已於3月22日主動...

MiLB／林家正下一站中職選秀？經紀公司：任何可能性都會討論

25歲旅美捕手林家正今天發布震撼消息，主動向響尾蛇隊提出離隊，目前留美等待其他球隊的機會。至於是否有可能投身中職選秀？所...

經典賽／大谷翔平送表相約再戰2026 努特巴爾：他說不打要收回

隨日本隊稱霸世界棒球經典賽後，日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）風光回到紅雀隊陣營，他透露大谷翔平送給自己...

經典賽／「我不是強盜啦！」山川穗高為監視器畫面澄清

「我不是強盜！也沒吃牡蠣啦！」日本隊經典賽國手山川穗高回到日本後，在個人推特貼出的第一則文就是澄清謠言，不過澄清內容實在...

中職／23號背號引退！彭政閔攜等比樂高 4/2等球迷見證

中信兄弟球團將於4月2日舉辦「Forever 23」主題日，原本保密的活動內容在今天揭曉，「恰恰」彭政閔將成為中信兄弟球...

雷法歡迎文「油」成一片 浦韋青盼用實力迎接指教

樂天桃猿隊新洋投雷法（Elián Leyva）昨天抵台，成串推文對他極不友善，領隊浦韋青也有看到，他認為當下裁判並未檢查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦