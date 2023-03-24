WBC棒球經典賽熱血沸騰 中華電轉播流量同步飆升

WBC世界棒球經典賽，以美國、日本冠軍戰後畫下精彩句點，日本武士隊抱走隊史第三座WBC冠軍獎盃，本屆MVP大谷翔平冠軍賽對決美國隊長楚奧特的經典場面，最終以史詩般的神劇本三振對手，Hami Video平台流量瞬間飆升到最高點，較賽事期間平均流量高2倍，為本屆中華隊出賽以外的最高紀錄。

中華電信表示，WBC熱潮帶動Hami Video訂閱數較去年同期大幅成長11.2倍，經典賽期間全站流量累計高達1.3億次，MOD亦在世足賽轉播之後再寫收視佳績，3月10日台義之戰、3月11日台荷之戰吸睛度最高，在頻道與專區收視戶數創新高。

本屆WBC棒球經典賽戰況高潮迭起，包括台義大戰的精彩瞬間、美日冠軍賽的奪冠精華、台灣英雄張育成滿貫全壘打的炸裂時刻，各居MOD獨家熱點回看排行榜前三名。而中華電信為球迷提供MOD 4K多視角的啦啦隊應援視角，有超過六成客戶踴躍觀賞，平均收看MOD 4K多視角的客戶約占五成，賽事臨場感十足；最多人收視多視角的賽事則是3月11日台荷大戰，豐富視野讓球迷目不轉睛。

WBC棒球經典賽剛落幕，本屆賽會MVP大谷翔平與獲選全明星陣容最佳一壘手的台灣代表張育成都將回歸MLB美國職棒大聯盟母隊續戰，中華電信3月31日也將轉播MLB賽事，MOD提供天天精選至少1場中文轉播賽事，讓球迷見證MLB最強隊伍誕生。

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