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經典賽／「我不是強盜啦！」山川穗高為監視器畫面澄清

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
山川穂高可說是日本隊的氣氛製造者。 法新社
山川穂高可說是日本隊的氣氛製造者。 法新社

「我不是強盜！也沒吃牡蠣啦！」日本隊經典賽國手山川穗高回到日本後，在個人推特貼出的第一則文就是澄清謠言，不過澄清內容實在引人發噱。

故事要從日本隊抵達美國備戰說起，山川穗高曾與隊友到市區購物，參觀珠寶店的畫面流出，山川本人雖不介意，但因角度明顯是從監視器而來，也讓不少網友討論「好像犯罪者」、「這角度看也太像強盜了」。

另外則是冠軍戰之前，有日本媒體報導山川穗高吃了生牡蠣，也引起網友擔心食物中毒問題，「重視棒球的人不該在大賽前吃生牡蠣吧」、「我認為那個山川穗高是不會吃生牡蠣的」。

隨著日本隊拿下冠軍、昨日搭機返回日本，山川穗高也終於在自己的推特上澄清，「我才不是強盜勒！也沒有吃生牡蠣啦！恭喜拿下冠軍。」山川穗高在經典賽出賽機會不多，3戰共5打數敲出1安，但貢獻2分打點。

山川穗高貼文後，日本網友也紛紛聲援，「你是最佳氣氛製造者，沒有你無法奪冠」、「寶貴的高飛犧牲打，很高興看到你跟源田（壯亮）選手的活躍」、「沒有山川穗高是無法取得世界一的」。

山川穗高 經典賽 棒球

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