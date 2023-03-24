經典賽／大谷翔平送表相約再戰2026 努特巴爾：他說不打要收回

隨日本隊稱霸世界棒球經典賽後，日裔外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）風光回到紅雀隊陣營，他透露大谷翔平送給自己一支名表，作為相約2026年再戰經典賽的信物，如果努特巴爾不打，大谷可是會收回這支表。

努特巴爾以日裔身分穿上日本武士球衣，從起初的飽受質疑，到成績、個性都獲得日本民眾肯定，將他視為自己人，金牌到手的一刻，讓他激動稱加入日本隊是自己人生中做過最棒的決定。

經典賽結束後，努特巴爾開了兩小時的車從邁阿密回到紅雀基地報到，這裡已有日本記者在等著他，一家日本媒體向美媒表示，可以預期今年日本記者將會更常跑紅雀的比賽。

努特巴爾藉這次經典賽人氣扶搖直上，光是在東京期間，想過個街到超商覓食就可見一斑，他才踏出門沒幾分鐘，馬上就被民眾認出、索取簽名合照。

對於再戰經典賽，努特巴爾抱持高度興趣，他透露大谷所送的名表，用意就是約定2026年再一起幫日本隊衛冕經典賽。「如果有找我，我會遵守約定，再次為日本出賽。」他也透露，想再見日本隊友，不必等下屆經典賽，他有意在球季結束後就去拜訪他們。

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