MLB／WBC決賽日重訓室拉傷鼠蹊部 韋恩萊特趕不上開季

投完經典賽，紅雀隊41歲老將韋恩萊特（Adam Wainwright）當場變傷兵，總教練馬莫（Oliver Marmol）證實，他在日美大戰前於重訓室傷到鼠蹊部，預計缺席時間為「幾個禮拜」，開幕戰先發投手當然也要換人。

韋恩萊特高齡為國出征，在此次經典賽先發2場、合計8局，取得2勝0敗、防禦率2.25，回到母隊後卻馬上進傷兵名單。馬莫證實，韋恩萊特原本是他屬意的開幕戰先發，現在必須修正計畫。

韋恩萊特的鼠蹊部拉傷介在1級與2級之間，紅雀球團總裁莫札里亞克（John Mozeliak）坦言，在春訓期間傷到一名先發投手令人沮喪，但韋恩萊特一定也很希望可以幫到球隊。

韋恩萊特還原在經典賽冠軍賽前的受傷過程，自己是在「分腿蹲（split squats）」做到第3組時感覺到鼠蹊部拉傷，「我經歷過幾次傷勢，所以一發生時，我就知道不太妙，這感覺像拉傷。」他的心情不美麗，「感覺有點糟，因為我渴望能再投一次開幕戰，現在我自己的開幕日要再晚幾周了。」

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