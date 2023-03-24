MiLB／林家正下一站中職選秀？經紀公司：任何可能性都會討論

25歲旅美捕手林家正今天發布震撼消息，主動向響尾蛇隊提出離隊，目前留美等待其他球隊的機會。至於是否有可能投身中職選秀？所屬經紀公司表示，任何可能性都會討論。

林家正在高中就赴美，循與其他台將不同的道路挑戰大聯盟，他共三度參加美職選秀皆上榜，但直到2019年才與響尾蛇簽約，該屆14輪上榜，也是參選3屆以來最好順位，但歷經4年、3季的打拚，林家正也漸漸看到在這支球隊的路越來越窄。

林家正所屬經紀公司表示，他在了解球隊的計畫、想法後，感覺在這個球隊空間、機會已經不多，經紀公司也覺得這段時間對他的棒球生涯很重要，既然如此，不如先離開、去尋求其他機會。

在球季開打前斷然選擇離開，外界好奇林家正是否已有去處，經紀公司否認，「目前沒有球隊接觸，有消息會主動和大家報告。」球迷也關心他是否會投身中職選秀，經紀公司對此表示，任何可能性都會與他討論。

udn討論區