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MiLB／林家正主動「分手」響尾蛇 留美尋求他隊機會

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
旅美好手林家正。 圖／取自林家正臉書粉絲團
旅美好手林家正。 圖／取自林家正臉書粉絲團

史上第一位經由美國職棒選秀進入美職體系的台灣選手、25歲捕手林家正，今天透過官方粉絲團公布震撼消息，他已於3月22日主動提出離隊且獲得同意，接下來仍希望延續旅美生涯，將留在美國尋求其他球隊機會。

林家正高中原本就讀穀保家商，高一下學期赴美就讀加州詹賽瑞天主教高中（JSerra Catholic High School），循與其他台將不同的道路挑戰大聯盟。他共三度參加美職選秀皆上榜，但直到2019年才與響尾蛇簽約，該屆14輪上榜，也是參選3屆以來最好順位。

歷經4年、3季效力響尾蛇體系，林家正最高層級曾於去年在3A打過一場，全季共在高階1A、2A及3A合計出賽42場，137打數敲出25支安打，打擊率1成82。

林家正今天宣布，「在經過謹慎思考持續待在亞歷桑納響尾蛇隊系統中的機會與未來之後，我已經在3月22日主動向響尾蛇隊要求離隊，並且獲得球隊無條件同意。」

他透露下一步規畫，「在離開響尾蛇隊之後，我會持續留在美國尋求其他球隊的機會。目前我的身體狀況良好，一切健康；打擊狀況經歷過休賽季的調整，並且在前往澳洲棒球聯盟奧克蘭蝝頭蜥隊實際進行比賽之後，可以說都已經替今年球季做好了充分準備。」他表示希望可以儘早確定新球隊，延續美職生涯，「有新的進展會立刻向各位球迷以及關心我的朋友們報告。」

他也向響尾蛇表達感謝，「最後也要感謝亞歷桑納響尾蛇隊在2019年的選秀會當中將我選中，讓我得以開啟我的職業生涯，以及這幾年中小聯盟體系教練、防護員等工作人員對於我的指導與照顧，再次感謝。」

響尾蛇 林家正 選秀

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