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中華職棒台東場賽程出爐！7月連3天開打 鄉親期待

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中華職棒台東賽事分別於7月25日170場次中信兄弟VS統一獅、7月26日172場次中信兄弟VS樂天桃猿及7月27日174場次的中信兄弟VS樂天桃猿。圖／擷取自中華職棒大聯盟官網
中華職棒台東賽事分別於7月25日170場次中信兄弟VS統一獅、7月26日172場次中信兄弟VS樂天桃猿及7月27日174場次的中信兄弟VS樂天桃猿。圖／擷取自中華職棒大聯盟官網

繼去年中華職棒比賽重回台東後，今年暑假中職再度安排3場台東賽事，將由主場的中信兄弟隊，分別迎戰統一獅及樂天桃猿隊。相關例行賽程中職已公告官網，令台東鄉親及球迷們相當期待。

依據中職官網顯示，這3場台東賽事，分別於7月25日170場次中信兄弟VS統一獅、7月26日172場次中信兄弟VS樂天桃猿及7月27日174場次的中信兄弟VS樂天桃猿，3場均在晚間6點35分開打。

台東棒球場經縣府爭取中央1.12億元補助後，2019年開始動工整修，於2021年完工驗收。經和中信兄弟球團及中職洽談，中信兄弟將台東棒球場納入其主場賽事之一，去年正式安排2場賽事。

據了解，台東棒球場獲中職及球團青睞，主要包括紅土區、草皮區全面翻新，室內規畫全新球員休息室、淋浴空間、健身房、水療室、餐廳等，以及夜間照明設施，符合國際和職棒標準。

縣府表示，台東縣具5級棒球體制的縣市，未來，除持續爭取中職賽事進行，也將爭取國際隊伍作春訓、冬訓移訓基地，落實重振台東棒球原鄉政策並帶動棒球產業發展。，

繼去年中華職棒比賽重回台東後，今年暑假中職再度安排3場台東賽事，將由主場的中信兄弟隊，分別迎戰統一獅及樂天桃猿隊。圖／台東縣政府提供
繼去年中華職棒比賽重回台東後，今年暑假中職再度安排3場台東賽事，將由主場的中信兄弟隊，分別迎戰統一獅及樂天桃猿隊。圖／台東縣政府提供

中職 中信兄弟 棒球

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