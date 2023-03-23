中職／23號背號引退！彭政閔攜等比樂高 4/2等球迷見證

中信兄弟球團將於4月2日舉辦「Forever 23」主題日，原本保密的活動內容在今天揭曉，「恰恰」彭政閔將成為中信兄弟球團背號引退第一人。

彭政閔為兄弟隊史指標性人物，於2001年以選秀狀元之姿加盟兄弟象隊，球員生涯中，對中華職棒及各大國際賽事皆有不可忽視的成就，直到2019年彭政閔正式卸下球員身份，轉任中信兄弟球團副領隊，兼任農場主管。

4月2日「Forever 23」主題日賽前將於球場中進行「23號球衣高掛儀式」與「23燈箱」揭曉活動，兄弟球團也向球迷呼籲，不論23對你的意義是什麼，這次我們都需要你，一起進場找回對23的感動，完成給恰恰的難忘驚喜，在洲際棒球場留下對23最美好的回憶。

當日場外活動將邀請大家最喜愛的彭政閔，與球迷朋友們一同揭曉萬眾期待的「彭政閔等比樂高」，並配合進行「彭政閔拍照見面會」，凡購買「Forever 23限定套組」，即可獲得與彭政閔合照資格，數量有限敬請把握。

另外，活動當日只要穿著有關「23」元素進場，即可兌換限量「Forever 23」應援手幅，送完為止，喜愛恰恰的球迷千萬不要錯過，更多訊息請鎖定中信兄弟官方網站及官方臉書粉絲專頁「兄弟Fans Club」。

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