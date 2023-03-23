中職／林詔恩球速大躍進 羅錦龍：滿期待的

統一獅隊去年選秀第三輪選進來自平鎮高中的左投林詔恩，身材條件並不突出，加入球隊半年，身體和心理素質持續提升，球速相較於高中時期也大躍進，目前最快球速可達147公里，讓投手教練羅錦龍直言：「他是滿期待的一個新秀。」

林詔恩過去在青棒時期就是球隊倚賴的左腕，加入獅隊前也在U18世界盃繳出優異表現，幫助中華隊拿下亞軍，並且獲得大會防禦率王和最佳先發投手獎項。帶著國際賽經驗開始職棒生涯，林詔恩經過這半年在二軍的磨練，今年春訓熱身賽的表現也讓教練團給予肯定。

身高不到180公分、體重約70公斤，林詔恩高中時最快球速約143公里，近期在熱身賽登板測得的最快球速則可達147公里，他開玩笑稱是「快樂槍」，但也提到，這半年自己的身體素質和球速都有所提升，體能比起高中時期也進步許多，就是被建議身材太瘦卻始終吃不胖。

「瘦瘦小小」的身材卻能飆出這樣的球速，羅錦龍說：「對他的第一印象覺得他小小一隻，看他的投球動作、身體的流暢性，我就很好奇他會怎麼丟。」

而看到林詔恩在春訓期間的球速持續進步，也驗證了羅錦龍當初對他的看法，「協調性很好，是一個滿有潛力的左投手，最重要的是他直球的尾勁和品質，真的不錯。」

羅錦龍也形容，林詔恩就像許多協調性好、球速快的日本投手，「看他丟球會覺得很藝術，整體動作很流暢，看了滿賞心悅目。」

獅隊以先發方向培養林詔恩，安排他固定出賽、逐步拉長投球局數，羅錦龍希望能藉此讓他的身體、心裡層面和想法，都能發展得更健全。他也提到，希望林詔恩能再提升自己的投球穩定性，「不只要控制自己的身體，想法也要更穩定。」

身為獅子軍陣中的新鮮人，學長們都不吝於給予提點，林詔恩透露：「學長們幾乎都會給我一些建議，我也會問他們如何調整。」而對於生涯第一個職棒球季，林詔恩對於一軍還不敢多想，期許先精進自己的實力，「穩定出賽、不要受傷。」 統一獅隊新秀投手林詔恩。圖／統一獅隊提供

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