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中職／悍將開幕周端音樂饗宴 魏嘉瑩、閻奕格接力登場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊「ALL BLUE湛藍出擊」開幕周，4日將邀請「溫暖好聲」小魏魏嘉瑩賽前演唱。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「ALL BLUE湛藍出擊」開幕周，4日將邀請「溫暖好聲」小魏魏嘉瑩賽前演唱。圖／富邦悍將隊提供

中華職棒新球季即將展開，富邦悍將隊開幕周將在4月3到4月5日登場，球團攜手富邦投信共同舉辦今年首檔主題日「ALL BLUE湛藍出擊」，三天分別邀請宇宙人、魏嘉瑩、閻奕格登場表演，呈現滿滿的音樂饗宴。

悍將球團先前已公布3日由宇宙人登場表演，今天也公布4日將邀請「溫暖好聲」小魏魏嘉瑩賽前演唱，5日則由「冠軍好聲」閻奕格在賽前壓軸登場。

擁有溫暖歌聲療癒並陪伴著所有歌迷的「溫暖好聲」小魏魏嘉瑩，從街頭演出到餐廳駐唱累積多首創作，去年發行第四張新專輯「我很好」，並舉辦同名專輯巡迴演唱會，這次小魏魏嘉瑩將首度來到悍將主場進行演唱，並為悍將開出好球。

4月5日賽前則由「冠軍好聲」閻奕格壓場，自超級星光大道即展現好歌喉，並獲得星光傳奇賽冠軍以及入圍金曲獎最佳新人肯定的閻奕格，相隔6年再度來到新莊城堡演唱，多年後的閻奕格展現從舒適圈跨出去的勇氣凸顯最真實的自我，要用冠軍好聲音為悍將加持。

「ALL BLUE湛藍出擊」開幕周主題日三天期間，Fubon Angels與應援團將在賽前場外2樓舞台活動和大家見面，4月3日15：30一起教唱年度主題曲與最新舞蹈， 4月4日在15：30應援團帶領練習新應援曲教唱，4月5日15：30則是Fubon Angels成員見面會，與悍將家人們互動玩遊戲。

另外場外還有「裝扮應援趣」、「悍你來相遇」、「上壘得分王」、「快手刷紅土」、「團結拿勝利」等闖關遊戲等著家人們，只要完成任三關卡即可獲得限量悍將多用途布章，數量有限，送完為止。

而開幕週的連續唱跳應援，也要為悍將家人們補補元氣，開幕周將由桂格提供限量進場贈品，3日贈送天地合補葡萄糖胺濃縮飲、4日蟲草人蔘濃縮精華飲、5日B群人蔘濃縮精華飲，進場球迷只要出示內野實體、電子票券即可領取一份，數量有限，發完為止，更多活動詳情可上富邦悍將粉絲團查詢。

富邦悍將隊「ALL BLUE湛藍出擊」開幕周，5日由「冠軍好聲」閻奕格在賽前壓軸登場。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「ALL BLUE湛藍出擊」開幕周，5日由「冠軍好聲」閻奕格在賽前壓軸登場。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 Fubon Angels 中華職棒

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