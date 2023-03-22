棒球／辜仲諒主持亞棒總會議 確認U18亞青賽明年在台灣

亞洲棒球總會（Baseball Federation of Asia）上周於日本東京召開今年上半年執行委員會議，由亞洲棒總會長辜仲諒主持，亞洲棒總與中國棒球協會簽訂合作備忘錄，協助推展基層棒球及棒球聯賽升級，共同提升亞洲棒球實力，持續朝向「亞洲大聯盟」的目標而努力。

亞洲棒總執行委員會議於東京的日本奧林匹克委員會總部大樓舉行，辜仲諒與日本棒球協會會長山中正竹、中國棒協主席陳旭、巴基斯坦棒球總會會長阿里（Fakhar Ali Shah）等三位亞洲棒總副會長，以及香港、菲律賓、泰國、伊朗等各會員代表共商2023年度活動。

辜仲諒致詞時表示，影響全球三年多的COVID-19逐漸遠離，全球各項活動恢復正常運作，亞洲各年齡層的球員也將再次回到球場享受棒球的樂趣。

此次會議討論多項賽事及活動，包括第11屆U15亞洲青少棒錦標賽將於中國山東威海舉辦、第13屆東亞盃將於泰國登場、第3屆亞洲女子棒球錦標賽將於香港舉行，5月將有西亞地區會員國的高峰會。

下半年將展開的裁判和教練講習活動預計在台北舉辦，2023年第30屆亞洲棒球錦標賽將在11月於台灣開打，同時通過明2024年第13屆U18亞洲青棒錦標賽將由台灣主辦。

中國大陸是亞洲棒球重要的夥伴和參與者之一，因應中國棒協的需求，亞洲棒總將協助中國大陸推動棒球的普及，支持其培訓計畫，擬以深圳、中山、廈門、杭州、紹興等城市為主要推廣起點，打造棒球重點發展區域，建設青少年培訓基地，引進專業人才及資源協助培訓裁判及教練等相關人員。

賽事方面，短期目標將協助中國大陸棒球聯賽升級，中期目標則協助成立中國大陸棒球職業聯盟，推動賽事市場化及商業化，協助其棒球運動長期發展。

此外，辜仲諒此行亦拜會日本棒壇重要人士及機構組織，包括日本學生野球協會常務理事暨事務局長內藤雅之、明治神宮野球場場長永渕義規、日本女子棒球聯盟會長山田博子以及日本職棒球團進行交流，期吸取日本經驗以推升亞洲棒球實力。

辜仲諒期待在任期之內打開亞洲棒球市場、增加新的會員國，培養更多的亞洲棒球頂尖選手，進入職棒最高殿堂，挑戰世界一級賽事。 會總部大樓舉行，辜仲諒會長（前排中）與日本棒球協會會長山中正竹（前排左四）、中國棒協主席陳旭（前排右三）、巴基斯坦棒球總會會長阿里（Fakhar Ali Shah）（前排左三）等三位亞洲棒總副會長，以及等各會員代表共同會商2023年度各項活動，世界棒壘球總會執行長施密特（Michael Schmidt）（前排右四）則受邀到場與會。圖／亞洲棒總提供 亞洲棒總上週於日本東京召開今（2023）年上半年執行委員會議，由亞洲棒總會長辜仲諒主持，會中與各會員代表共同會商2023年度各項活動。圖／亞洲棒總提供

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