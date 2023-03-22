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日職／王柏融二軍連2戰開轟！還跑回再見分
王柏融昨天在火腿隊二軍敲出本季首轟，今天擔任先發第6棒一壘手，首打席就敲出中左外野方向的全壘打，火腿終場以3：2險勝樂天。
王柏融2局下從樂天右投内間拓馬的手中敲出兩分砲，4局下遭三振，6局下界外飛球出局。9局下雙方2：2平手，王柏融選到保送，第7棒田宮裕涼短打推進，第8棒捕手梅林優貴敲出二壘安打，送回王柏融，以3：2氣走樂天。
本場比賽3分都和王柏融有關，本季出賽3場，打擊率2成5、2轟、3分打點。
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