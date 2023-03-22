中職／桃猿林立三年複數約細節出爐 陳俊秀月薪大砍20萬

樂天桃猿隊今天宣布第二波談薪結果，年度MVP林立獲得三年合約，月薪從68萬元起跳，最後一年可達76萬元，另外去年賽繼表現不佳的陳俊秀月薪則遭扣薪20萬元。

猿隊今天公告，球團與林立簽下三年合約，今年月薪為68萬元，明後年依其成績調薪，但基本為72萬、76萬；另外梁家榮新球季月薪增8萬元，來到33萬元，陳晨威月薪加12萬元，一年合約月薪33萬元，張閔勛月薪加5.5萬元，一年合約月薪16.5萬元。

其他野手方面，陳俊秀去年月薪93萬元創下隊史新高，不過今年扣薪20萬元，來到月薪73萬元；投手方面，曾仁和月加薪6.25萬元來到50萬元。許峻暘月薪則自8萬元加至15萬元。

林立。本報資料照片

猿隊提出薪資仲裁的4人中，只有陳禹勳進入進入仲裁程序，最終由猿隊勝出，不過新球季仍獲得加薪10萬元，月薪68萬元。

另外3人，則在程序前達成共識，郭嚴文月薪減16萬元，新球季月薪52萬元，黃偉晟月薪扣3萬元，新年度月薪14萬元，賴鴻誠簽下一年合約，薪資條件為月薪38萬元。

中職新球季將從4月1日開打，樂天桃猿隊預計在3月30日北返，4月1日出征台中洲際客場，4月2日回到桃園主場開幕，全猿準備奪勝，全力備戰新球季。

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