中職／太狠！兄弟破紀錄22分碎獅 跨局連11打席都安打

中信兄弟隊今天火力如野火燎原，將統一獅隊投手群打成發球機，全隊敲出22支安打，一度跨局連11打席敲安、連15打席上壘，兄弟終場以22：5摧殘獅隊，在官辦熱身賽4戰全勝。

兄弟首局攻勢就很猛烈，陳文杰兩分砲、陳子豪陽春砲連兩打席開轟，第2局岳東華敲二壘打，兩出局後由王威晨補上安打送回隊友。

第3局更是打了12人次，兩出局後連10打席敲安，擔任第1棒的王威晨才打3局已經3安打猛打賞退場收工；兄弟該局最後一位打者曾頌恩依然是安打，周委宏在本壘前遭助殺出局形成第3個出局數，第4局首位打者蘇緯達炸裂陽春砲，下一棒岳東華選到保送上壘，兄弟跨局連11打席敲安才終於畫上句點，跨局連續上壘則是延續到15人次才中止。

獅隊先發投手姚杰宏僅撐2.2局被敲9安打、失8分；第2任投手傅于剛面對6打席被敲6安打，最終帳面成績為0.1局失4分，第3任林原裕面對5人被敲1轟、4保送，投0.0局失3分；第5任施子謙面對的前2打席都因內野手失誤釀成上壘，後續被敲4安打、1保送，最終面對7人次也是0.0局失7分（責失5分）的慘烈成績。

兄弟最終以22安掃回22分，官辦熱身賽自2006年起納入中職電腦紀錄系統，有紀錄可考的單場最高得分為4隊共同保持的19分，兄弟此役以22分打破紀錄，最多安打紀錄則為2020年3月14日富邦悍將隊的27安。

兄弟先發投手余謙投5局失2分，第5局兩保送堆壘，胡金龍先以安打為獅隊破蛋，蘇智傑高飛犧牲打再添分數。鄭浩均接手4局被敲5安打、失3分。

嘉義市棒球場之戰由樂天桃猿隊以6：0擊敗台鋼雄鷹隊，陳鴻文先發5局無失分，猿隊打線在第7局靠4安打、2記四死球保送串出4分大局奠定勝基，廖健富雙安、2分打點，陳晨威則在第7局二、三壘有人時敲安、也貢獻2分打點。 陳文杰兩分砲開啟中信兄弟隊屠獅秀的序曲。圖／中信兄弟隊提供

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