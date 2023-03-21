中職／陳鴻文官辦熱身賽先發勝 台鋼勝場仍未開張

中央社／ 台北21日電
陳鴻文。 樂天桃猿臉書
陳鴻文。 樂天桃猿臉書

本季改披樂天桃猿隊戰袍的投手陳鴻文今天官辦熱身賽先發，5局無失分、好投壓制，率隊以6比0擊敗台鋼雄鷹隊，台鋼雄鷹熱身賽連2戰沒得分，目前勝場還沒開張。

中華職棒官辦熱身賽樂天桃猿隊今天在嘉義市立棒球場與台鋼雄鷹隊交手，桃猿隊派出投手陳鴻文先發，陳鴻文去年球季效力富邦悍將隊，出賽角色先發、後援都有，今年改效力桃猿隊。

陳鴻文今天先發開賽連抓7個出局數，3局1人出局後被吳明鴻、林威漢接連敲出安打，但及時回穩，連抓2個出局數沒有失分，4局讓台鋼打者3上3下，5局接連被敲3支安打攻占得點圈，但也力守不失分。

陳鴻文總計用66球投5局，被敲出5支安打，投出4次三振、沒有保送，無失分，好投壓制拿下勝投；桃猿隊6局啟動牛棚，翁瑋均、游朝惟、王溢正、陳禹勳、豪勁依序登板，都沒有失掉分數，替球隊守住勝利。

桃猿隊開賽就有攻勢，1局下靠著林立、廖健富都敲出二壘打先馳得點，5局再靠著陳俊秀安打，1人出局後林承飛二壘打再拿1分。

桃猿隊7局下攻勢再起，陳俊秀選到保送、馮健庭獲得觸身球保送，1人出局後陳晨威適時安打送回2分，郭永維再補上安打添分，2人出局後廖健富再敲出安打，送回球隊第6分。

台鋼雄鷹成為中職第6隊，本季打二軍例行賽，但官辦熱身賽就先亮相，目前4場比賽打完、吞下4連敗。

台鋼雄鷹 陳鴻文

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