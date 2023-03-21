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謝國城盃少棒／何忠彬投打俱佳 台東縣敗部續命

中央社／ 台北21日電
何忠彬後援4.2局為臺東縣守住勝果。 台灣世界少棒聯盟提供
何忠彬後援4.2局為臺東縣守住勝果。 台灣世界少棒聯盟提供

謝國城盃少棒賽敗部賽事台東縣（紅葉）今天與高雄市（忠孝）交手，台東縣隊何忠彬投打都有好表現，後援4.2局無失分，開賽有帶有打點的安打，率隊以3比0拿勝、保住晉級生機。

112年謝國城盃全國少棒錦標賽為LLB亞太區少棒賽國內選拔賽，今天進行敗部賽事，台東縣（紅葉國小）預賽首戰不敵南投縣（新街國小）、落入敗部，今天敗部與高雄市（忠孝國小）交手沒有退路。

台東縣隊今天開賽就有攻勢，1局下1人出局後靠著安打、保送、何忠彬適時安打先馳得點，再靠著失誤、接連暴投添分，台東縣首局就攻下3分、奠定勝基。

台東縣隊先發投手龔忠智首局就有狀況，2人出局後接連投出四壞保送，關鍵時刻三振打者、沒有失分，2局上續投依舊不穩，1人出局後接連被敲安打退場，何忠彬接手後援踩剎車，連抓2個出局數沒讓高雄市隊有得分機會。

何忠彬今天總計用54球後援投4.2局，僅被敲出2支安打，投出8次三振，無失分，投打俱佳幫助球隊拿下關鍵勝利。

何忠彬自評今天比賽是投得最好的一次，對於自己出手速度快很有自信，總教練羅旻翁誇獎子弟兵近期進步神速，不只攻擊火力增加、可以開轟，還從原本的3號投手蛻變成王牌。

被問起近期進步神速的原因，何忠彬靦腆笑說，「教練講說，如果有做好事，上天會看，別人受傷我會去幫忙，隊友被三振我也會去鼓勵他。」

新竹縣（中山國小）今天與台南市（永信國小）交手，新竹縣隊靠著田恒宇完投6局沒被敲出安打，飆出11次三振、無失分，率隊以1比0拿勝、敗部續命。

完投6局沒被敲出安打，田恒宇表示直到比賽結束才發現，覺得很開心，昨天就收到先發任務，賽前在心中擬定作戰策略，「不要保送，用球數太多需要休息比較多場，丟好球給他們打。」

新竹縣總教練蔡育勝表示，因為有預測對方會推出王牌左投，所以也派出最好的投手對決，今天田恒宇的變化球投得很好，包含曲球、指叉球，最後半局一開始的保送，雖然稍微動了換投的念頭，但面對下一個打者投出第一球好球，就放心給他收拾完比賽。

謝國城盃少棒

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