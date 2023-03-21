中職／被棒球場氛圍吸引 鋼鐵女神Dora加入Uni Girls
Uni Girls在今天舉行記者會，並介紹兩名新成員Dora與Laura，其中在PLG高雄17直播鋼鐵人時期就擁有不少球迷的「鋼鐵女神」Dora也表示，過去曾為統一7-ELEVEN開球，並因此被棒球場氛圍所吸引，成為她加入Uni Girls的主因。
舞蹈科班出身的Dora，在過去擔任鋼鐵女神雅典娜時期就是陣中最有人氣的成員之一，而新賽季她也加入成軍邁入第15年的Uni Girls，談到加入Uni Girls，Dora透露過去曾為統一7-ELEVEN開球，並因此愛上棒球場氛圍，很開心現在將成為Uni Girls的一份子，並將沿用鋼鐵女神時期就使用的77號背號。
在記者會上Dora也許下願望希望自己能保持初心、享受舞台，迎接每個機會，再跳10年，「我很喜歡表演，也喜歡這種大家為共同目標應援的感覺，讓人感動。未來希望可以不要辜負大家期待，做好自己。」
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