中職／Uni Girls成軍15年 艾璐不問胡智爲先發怕給壓力

統一獅隊Uni Girls今年成軍邁入第15年，在開季前夕也舉行記者會不僅介紹兩名新成員Dora與Laura，還公開亮相全新制服，其中4位剛從「經典女孩」歸隊的成員也在今天分享為中華隊應援的心情，而胡智爲的老婆艾璐更分享了在中華隊與巴拿馬之戰先發前的有趣互動。

2009年成軍的Uni Girls，從一開始成員僅4到6人，到今年已經有20名成員，連續3年擔任隊長的Yuki在記者會上表示，加入這個團隊至今已經8年，印象深刻的就是2020年拿下總冠軍，現在回想起來還是有點悸動，很開心自己參與過全部，她也為自己許下「膝蓋可以再戰10年」的願望，希望能在這個舞台上繼續表演下去。

今天Uni Girls 20位成員，包括新入團的高雄17直播鋼鐵人「鋼鐵女神」Dora與Laura也一同亮相，並展示全新表演制服，首次公開表演將在4月3日至9日統一獅主場開幕戰周全新亮相，賽前場外也將規劃Uni Girls見面會，和棒球迷相見歡。

今年經典賽期間，Uni Girls也由瑟七、Yuki、艾璐、Faye代表加入中華隊啦啦隊「經典女孩」，談起為中華隊應援的過程，Faye就直言與古巴之戰讓她留下最深刻印象，「儘管我們落後古巴很多分，但球迷不管落後幾分，都沒有放棄為中華隊應援，讓我當時也覺得鼻子酸酸的。」

至於艾璐則是分享了與開幕戰先發投手老公胡智爲的互動，「其實比賽前不敢跟他說話，怕給他更多壓力，就撒個嬌鼓勵他一下，盡量不提第一場先發的事。比賽後他也為沒幫助球隊拿下勝利，覺得可惜，但並沒有因此太沮喪。」

不過Yuki也爆料，該場比賽她們正在外野為中華隊應援，從旁就能感受到艾璐的緊張心情，「她很緊張一直盯著看，我還問她說，妳還有在呼吸嗎？」

Uni Girls成軍15年記者會。 記者余承翰／攝影

Uni Girls成軍15年記者會。 記者余承翰／攝影

Uni Girls成軍15年記者會。 記者余承翰／攝影

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