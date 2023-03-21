快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／Uni Girls成軍15年 艾璐不問胡智爲先發怕給壓力

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
Uni Girls成軍15年記者會。 記者余承翰／攝影
Uni Girls成軍15年記者會。 記者余承翰／攝影

統一獅隊Uni Girls今年成軍邁入第15年，在開季前夕也舉行記者會不僅介紹兩名新成員Dora與Laura，還公開亮相全新制服，其中4位剛從「經典女孩」歸隊的成員也在今天分享為中華隊應援的心情，而胡智爲的老婆艾璐更分享了在中華隊與巴拿馬之戰先發前的有趣互動。

2009年成軍的Uni Girls，從一開始成員僅4到6人，到今年已經有20名成員，連續3年擔任隊長的Yuki在記者會上表示，加入這個團隊至今已經8年，印象深刻的就是2020年拿下總冠軍，現在回想起來還是有點悸動，很開心自己參與過全部，她也為自己許下「膝蓋可以再戰10年」的願望，希望能在這個舞台上繼續表演下去。

今天Uni Girls 20位成員，包括新入團的高雄17直播鋼鐵人「鋼鐵女神」Dora與Laura也一同亮相，並展示全新表演制服，首次公開表演將在4月3日至9日統一獅主場開幕戰周全新亮相，賽前場外也將規劃Uni Girls見面會，和棒球迷相見歡。

今年經典賽期間，Uni Girls也由瑟七、Yuki、艾璐、Faye代表加入中華隊啦啦隊「經典女孩」，談起為中華隊應援的過程，Faye就直言與古巴之戰讓她留下最深刻印象，「儘管我們落後古巴很多分，但球迷不管落後幾分，都沒有放棄為中華隊應援，讓我當時也覺得鼻子酸酸的。」

至於艾璐則是分享了與開幕戰先發投手老公胡智爲的互動，「其實比賽前不敢跟他說話，怕給他更多壓力，就撒個嬌鼓勵他一下，盡量不提第一場先發的事。比賽後他也為沒幫助球隊拿下勝利，覺得可惜，但並沒有因此太沮喪。」

不過Yuki也爆料，該場比賽她們正在外野為中華隊應援，從旁就能感受到艾璐的緊張心情，「她很緊張一直盯著看，我還問她說，妳還有在呼吸嗎？」

Uni Girls成軍15年記者會。 記者余承翰／攝影
Uni Girls成軍15年記者會。 記者余承翰／攝影

Uni Girls成軍15年記者會。 記者余承翰／攝影
Uni Girls成軍15年記者會。 記者余承翰／攝影

Uni Girls成軍15年記者會。 記者余承翰／攝影
Uni Girls成軍15年記者會。 記者余承翰／攝影

中華隊 統一獅 棒球

延伸閱讀

經典賽／陳仕朋1.1局退場 中華隊4場先發投手合計只投9局

經典賽／中華隊2投手調度惹議 餅總給解釋：依投手特色安排

經典賽／中華隊5：12被巴拿馬電爆 2萬人見證洲際慘案

經典賽／巴拿馬賽史0勝、只拿7分 對中華隊灌5分大局

相關新聞

日職／力拚正式球員名單！王柏融二軍本季首轟兩分砲

火腿隊二軍例行賽近日展開，與火腿簽下「育成選手」合約的旅日好手王柏融，今天擔任先發第6棒指定打擊。他在8局下敲出兩分砲，幫助球隊追到7：7平手，比賽進入延長，兩隊最終握手言和。 火腿二軍今天對上

中職／被棒球場氛圍吸引 鋼鐵女神Dora加入Uni Girls

Uni Girls在今天舉行記者會，並介紹兩名新成員Dora與Laura，其中在PLG高雄17直播鋼鐵人時期就擁有不少球...

中職／Uni Girls成軍15年 艾璐不問胡智爲先發怕給壓力

統一獅隊Uni Girls今年成軍邁入第15年，在開季前夕也舉行記者會不僅介紹兩名新成員Dora與Laura，還公開亮相...

中職／陳仕朋兒子出生帶來「化學效應」 更有動力表現

中職富邦悍將隊投手陳仕朋兒子「亮仔」在經典賽集訓期間出生，目前已經滿月。他今天笑說，小孩出生帶來「化學效應」，場上更有動...

中職／江少慶看經典賽日墨戰 一場比賽激發無限潛能

富邦悍將隊投手江少慶結束經典賽後短暫休息後持續備戰新球季，江少慶表示每年的目標都是「健康」，他提到早上有看經典賽日本、墨...

中職／還以為他很內向…范國宸看到江坤宇的反差魅力

范國宸為富邦悍將隊今年「薪」情最好的選手，漲幅在隊內居首，回憶剛結束的經典賽之旅，和陳傑憲變成滿好的朋友，也在他身上看到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦