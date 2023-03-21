影／經典賽國手穿悍將新戰袍亮相 Fubon Angels新制服清新活潑

2023中華職棒賽季即將開打，富邦悍將今由富邦育樂總經理陳昭如及領隊林華韋率領悍將球員范國宸、江少慶、陳仕朋、曾峻岳與戴培峰出席開季記者會，並公布悍將上半季7檔主題日、年度主視覺、球隊新球衣等各項新資訊。為中華隊拚戰經典賽的范國宸、江少慶及曾峻岳也分享穿上主客場新戰袍的感想。

富邦悍將今年年度口號「ALL BLUE湛藍出擊」，象徵悍將全隊上下一心，發揮悍將正向力量湛藍出擊，向前邁進，誓言拿下年度總冠軍。今年接任隊長重責的范國宸表示，參與經典賽如此重大比賽，自己的經驗及技術都有所提升，也會將參賽的心得分享給球隊裡的年輕球員。他希望年輕球員在球場能與資深球員有更多的溝通與討論，為新球季拚出好成績。

擁有清新健康與亮麗外型的Fubon Angels，今天也穿著新隊服為記者會進行開場表演，藍白配色的新制服，襯托出年輕女孩清新活潑的形象。身為首支橫跨職棒職籃的啦啦隊，深受球迷與各家品牌青睞，因此，代言活動不斷。多角化經營的Fubon Angels預計今年也將舉辦專屬的售票演唱會，展現她們球場外多才多藝的一面。

富邦悍將開幕周將於4月3日周一至4月5日周三登場，今年首檔主題日「ALLBLUE湛藍出擊」，主場開幕戰邀請「宇宙級」的樂團宇宙人登陸新莊城堡進行賽前表演，與悍將家族一起為「宇宙邦」加持，湛藍出擊迎接全新賽季。 Fubon Angels藍白配色的新制服，襯托出年輕女孩清新活潑的形象。記者侯永全／攝影 富邦悍將今由富邦育樂總經理陳昭如（後排左四）及領隊林華韋（後排右四）率領球員范國宸、江少慶、陳仕朋、曾峻岳、戴培峰與Fubon Angels出席開季記者會。記者侯永全／攝影

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