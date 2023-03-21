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中職／陳仕朋兒子出生帶來「化學效應」 更有動力表現

中央社／ 新北21日電
陳仕朋(右)。 富邦悍將提供
陳仕朋(右)。 富邦悍將提供

中職富邦悍將隊投手陳仕朋兒子「亮仔」在經典賽集訓期間出生，目前已經滿月。他今天笑說，小孩出生帶來「化學效應」，場上更有動力表現，經典賽洗禮，知道還有很大進步空間。

陳仕朋是今年世界棒球經典賽台灣代表隊成員，預賽最後一戰對古巴先發，投1.1局被敲5支安打，失掉5分（4分責失分）、承擔敗投。

陳仕朋回憶，這應該是首度在國際賽對上古巴隊，古巴隊的攻擊型態與預期的沒有太大落差，但經典賽洗禮更明白自己還有很大的進步空間，球種的控制能力要加強，球速也需要提升。

陳仕朋接受媒體訪問也提到跟著球隊從集訓到比賽，最後一天學到最多的東西，要對古巴先發上場前心情其實蠻平靜的，輸古巴確定淘汰後，隊友哭成一片。陳仕朋表示，大家心情都很低落，自己沉澱一下心情後，也向所有隊友道別，希望未來還有機會一起打國家隊，也希望可以打出更好的成績。

陳仕朋的兒子「亮仔」在經典賽集訓期間出生，目前已經滿月。被問起目前負責哪些「育兒任務」，他笑說，小孩哭的時候就要看一下是什麼狀況，是肚子餓還是需要換尿布。

陳仕朋說，小孩出生帶來「化學效應」，看到就很開心，也多了一份責任感，更有動力想要在場上表現。提到若下一屆還有機會打經典賽，小孩就可以看比賽了，他回說：「也要自己更努力，希望可以呈現出不同的自己。」

陳仕朋 富邦悍將

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