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中職／江少慶看經典賽日墨戰 一場比賽激發無限潛能

中央社／ 新北21日電
富邦悍將隊范國宸（中）、曾峻岳（右），左為投手江少慶。 中央社
富邦悍將隊范國宸（中）、曾峻岳（右），左為投手江少慶。 中央社

富邦悍將隊投手江少慶結束經典賽後短暫休息後持續備戰新球季，江少慶表示每年的目標都是「健康」，他提到早上有看經典賽日本、墨西哥比賽，直言「一場輸贏的比賽激發無限潛能」。

中職富邦悍將隊投手江少慶結束經典賽賽事後休息2天，馬上又投入球隊訓練，他表示球隊讓有參加經典賽的球員前期比較輕鬆調整。

江少慶有在19日中職官辦熱身賽出賽，對台鋼雄鷹中繼投2局無失分、拿下勝投；江少慶表示，球隊安排自己出賽先從投2局開始，所以19日比賽才會中繼登板，但會慢慢拉長局數，距離正式例行賽開打還有約2週的時間，盡可能把投球顆數往上拉。

被問起新球季的目標，江少慶表示，一直以來的目標都是健康，身體健康最重要，也希望今年表現更好一點。

江少慶提到早上有看經典賽日本與墨西哥隊比賽，看到最後的感想是，面對一場輸贏的比賽可以激發無限的潛能，相信冠軍戰美國、日本比賽應該會更精彩。

被問起看好誰可以奪冠，江少慶表示兩隊實力五五波，應該是看投手戰力，也分析自己的觀察，4強美國大比分差擊敗古巴，日本今天和墨西哥比賽則消耗比較多的投手，在大家打擊狀況差不多的狀況下，美國可能稍微有點優勢。

江少慶 富邦悍將

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