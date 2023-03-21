日職／力拚正式球員名單！王柏融二軍本季首轟兩分砲

火腿隊二軍例行賽近日展開，與火腿簽下「育成選手」合約的旅日好手王柏融，今天擔任先發第6棒指定打擊。他在8局下敲出兩分砲，幫助球隊追到7：7平手，比賽進入延長，兩隊最終握手言和。

火腿二軍今天對上樂天二軍，王柏融首度先發上陣，2局下擊出一壘滾地球遭刺殺、左外野高飛球被接殺，6局下則吞下三振，8局下1出局二壘有人時上場打擊，從石橋良太手中擊出右外野2分砲，本季首轟出爐，也幫球隊追到7：7。

ファイターズ鎌ヶ谷スタジアム

８回裏

王柏融選手ナイスツーランホームランで鎌ヶ谷ファイターズが再び同点に追い付く！

鎌ヶ谷ファイターズ 7-7 泉イーグルス

手元のデジタルカメラの操作ミスにより、映像が途中で切れてしまいました。 pic.twitter.com/D2TzIOfd6Z — SHINICHIRO (@SHINICHIRO_51) 2023年3月21日

比賽進入10局下，王柏融選到保送。不過由於天色已暗，加上球場照明設備不足，裁判宣告比賽結束。

二軍例行賽3月17日展開，王柏融曾在3月19日上場代打，8局下透過失誤上壘。加上今日表現，本季5打數1安打，打擊率2成。

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