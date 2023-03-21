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中職／還以為他很內向…范國宸看到江坤宇的反差魅力

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
2023經典賽，中華隊范國宸。本報資料照片，記者余承翰／攝影
2023經典賽，中華隊范國宸。本報資料照片，記者余承翰／攝影

范國宸為富邦悍將隊今年「薪」情最好的選手，漲幅在隊內居首，回憶剛結束的經典賽之旅，和陳傑憲變成滿好的朋友，也在他身上看到、學到很多，包括他散播能量給隊友的能力。

范國宸今年參戰經典賽，生涯首度參與一級國際賽事收穫滿滿，他說感覺全國都沈浸在為中華隊加油，感受到這樣的比賽氛圍，往後面對比賽更不會怯場，狀況不好時也不需要過度擔心，「任何情況，都不會比經典賽那個場面更大，可以更游刃有餘面對。」

友情也是經典賽收穫之一，聊到平鎮高中學弟江坤宇，范國宸坦言以前只是在場上會打招呼的關係，這次當中華隊隊友，發現他的反差，「一開始以為他很內向，後來發現也沒有很內向，後面就很常跟我開玩笑，覺得這個學弟場上很沉穩，但場下很活潑。」

范國宸本季「真除」為悍將隊長，經典賽聚集中信兄弟隊長王威晨、統一獅隊長陳傑憲，他也趁機吸收「隊長經驗談」。

范國宸透露，「這次集訓和傑憲真的變滿好的朋友，在他身上學到很多，在場上怎麼面對當下的比賽狀況，怎樣把能量帶給其他球員，這些他都做得很好，很適合當隊長。」

經典賽 范國宸 陳傑憲

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