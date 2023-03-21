中職／捕手好球隊好 戴培峰看張進德春訓好表現激自己更好

富邦悍將隊捕手戴培峰去年蹲出生涯年，為自己收穫一紙1+1年合約，今年球季在春訓期間已經看到張進德的好狀態，內部競爭強力來襲，戴培峰對此抱持正面態度，他說捕手是球隊裡重要的位置，良性競爭讓自己能力更好，「捕手好的話，球隊也會好起來滿快。」

戴培峰在經典賽中華隊36取30的階段遭到淘汰，中華隊的4場比賽都看了，談到首戰發生在捕手位置的失誤，他坦言不容易，「遇到那個強度一定會很緊張，假設是我，搞不好也是一樣狀況，我覺得這個東西不是換個人就一定會好，那個壓力下沒那麼容易。」

戴培峰在培訓期間與中華隊捕手們建立好交情，自己也一直在捕手群組待到最後，「結束之後，有在群組裡面互相加油。」

無緣打經典賽，戴培峰期望球季結束後的亞冠賽能有自己的名字，「如果有機會去打亞冠，先去體驗那個強度，如果沒有，也比較知道要往哪個方向努力，正式國際賽讓國家可以考慮到我。」

回歸母隊後備戰今年球季，戴培峰也注意到自家捕手的好狀況，張進德在春訓開轟連連。戴培峰提到，「不只阿德，冠瑋（姚冠瑋）也是，狀況都滿OK，捕手是球隊滿重要的位置，大家良性競爭，讓自己能力更好，捕手好的話，球隊也會好得滿快。」

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