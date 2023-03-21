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中職／把球迷幽默化為期許 悍將盼全季「宇宙邦」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊年度主視覺。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊年度主視覺。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天公布上半季行銷活動，其中4月3日的新莊球場開幕戰，邀請樂團宇宙人擔任賽前開球嘉賓，球團新聞稿使用「宇宙邦」一詞，總經理陳昭如對此表示，把球迷的幽默化為期許，希望不只是季前宇宙邦，而是全季都要很強。

悍將今天發布一連串行銷活動，其中開幕活動的部分提到，「主場開幕戰邀請『宇宙級』的樂團宇宙人登陸新莊城堡進行賽前表演，與悍將家人們一起為『宇宙邦』加持。」

是否為官方第一次使用「宇宙邦」詞彙不可考，陳昭如透露，印象中過去有集團其他部門的企畫有提過，「我們把球迷的幽默化為期許，希望不是季前宇宙邦，可以全季都很強，請宇宙人來挺宇宙邦。」

悍將年度口號「All Blue」從公布以來也吸引很多討論，陳昭如也有聽見，「口號造成很多迴響，我們從成軍以來就是以藍色為視覺代表色，藍色代表很多意義，希望可以展現全新的藍色精神。」她期許悍將可以成為一股藍色閃電，新的世代，打出新的力量。

富邦悍將

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