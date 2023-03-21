中職／羅力做的身家調查 悍將2新洋投經過他鑑定

富邦悍將隊將在5月27、28日舉辦「L39end」主題日，邀請傳奇洋投羅力以國際球探的身分回到台灣，身分已經不受洋將名額限制的他，是否可能以類似一日合約形式登錄？總經理陳昭如表示，細節先賣關子，最主要還是回來與球迷見面。

羅力去年在取得一軍年資滿9年之際宣布引退，引起球迷震撼，雖是適用「羅力條款」第一人，卻未實際使用到；他在引退後與悍將繼續合作，擔任國際球探，協助尋找洋將，包括艾普勒、肯特，都是經過他的「身家調查」與專業分析後定案。

陳昭如表示，羅力此行回台，是以國際球探回國述職，「回來看我們今年簽的洋將，他也很積極在看選手，包括經典賽、大小聯盟都有在看，這趟回來和球探部、發展部、領隊交流，也趁這個機會和球迷見面。」

陳昭如透露，球隊的洋將物色有大名單，進入中段後，會請羅力幫忙看，「最後決定人選，除了影片、數據外，也要實際調查有沒有受傷狀況，幫我們做身家調查。」像是左投就看了很多人，最後決定肯特，「羅力在中職這麼多年，有稍微做一些分析，怎樣的投手更適合我們。」

羅力現在在中職的登錄已不受洋將名額限制，5月來台時是否可能以「本土洋將」的身分亮相，陳昭如表示，「先把時間訂下來，很多細節就先賣個關子。」

udn討論區