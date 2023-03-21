中職／悍將「換血期」團隊薪資下修 新增3紙複數年約

富邦悍將隊談薪進入尾聲，僅剩2、3位尚未完全底定，領隊林華韋坦言整體薪資是下降，應是富邦集團接手球隊以來第一次，但並非刻意，只是球隊走到了換血階段。

悍將尚未公布選手談薪結果，林華韋表示，今年新增的3紙複數年合約，包括范國宸、曾峻岳、戴培峰，都是兩年合約，范國宸應是調幅最高的選手，「表現有目共睹，又身兼隊長。」

給予23歲捕手兩年合約，林華韋表示，「我們認為他的表現會持續好幾年，先嘗試用兩年跟他談，他也很樂意挑戰。」戴培峰則解釋，實際上為1+1年合約，視場數決定是否觸發第2年合約，不是個容易的數字，「也是給自己有個目標，以我的年紀，可以試試看。」

團隊整體薪資確定下修，調幅尚未確定，林華韋直言：「今年碰到這個狀況，大家都有看到，對球隊很有貢獻、拿高薪的球員，年紀增長，也到了換血的時期，不是刻意，只是球隊走到了這裡。」

udn討論區