快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將轉播平台不變 官方Twitch頻道改訂閱制

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊舉辦季前記者會，公布今年主客場球衣。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊舉辦季前記者會，公布今年主客場球衣。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊今天舉辦開季記者會，宣布行銷活動，去年廣受球迷好評的「鐵粉席」、「鐵悍席」延續開席，新增「乾杯CLUB」、「Party Zone」；轉播的部分，有線電視、MOD及網路平台皆沒有變動，富邦悍將官方Twitch頻道則調整為訂閱制。

「鐵粉席」、「鐵悍席」在今年將延續開席，凡購買每周二B3區鐵粉席票券可得「FUBON ANGELS專屬香氛片」，每周四A3區鐵悍席可獲得「悍將可靠手機支架」，賽後還有專區限定互動見面會，以及實戰簽名球、限量合影的抽獎資格，另購買上半季鐵粉及鐵悍席滿七次，可再享額外全隊簽名球、專屬包廂等好禮抽獎。

2023上半季限定「乾杯CLUB」將於平日周三主場賽事B2區強勢登場，悍將與金車調酒品牌噶瑪蘭調酒與Safari Club攜手合作，此區單一票價400元，凡購買該區票券即可兌換指定調酒兩瓶。

另外新莊球場三樓新席位「Party Zone」新登場，邀請「33_original女子的插畫日常」繪製專屬於悍將家人們的戶外派對主題席位，並且提供包場同樂的服務。本季新莊球場內美食攤位好評延續，飲料攤位引進人氣手搖飲「麻古茶坊」進駐。

 球迷關注的轉播，本季悍將全年60場主場賽事仍維持有線電視在MOMOTV播出、MOD與愛爾達合作，網路OTT平台包括MyVideo、LINE TODAY、麥卡貝、ELEVEN SPORTS OTT與Hami等管道，亦可透過訂閱CPBL TV收看富邦悍將全年120場主、客場賽事，MOMOTV也將維持由最受球迷喜愛的主播錢定遠、球評潘忠韋黃金組合。

 提供更多賽前、賽中、賽後獨特視角與訪問的富邦悍將官方Twitch頻道，今年將調整為「訂閱制」，並提供更多訂閱者專屬福利與贈品，同時設立Twitch悍將寶石兌換機制，將收看時數化為實質獎勵，有機會得到門票兌換券、悍將APP點數與專屬球員或女孩簽名。

富邦悍將

延伸閱讀

中職／宇宙人挺宇宙邦 4月3日新莊開幕戰賽前開唱

中職／羅力真的要回來！5月底返悍將參與主題日

中職／穿回悍將球衣 江少慶6上6下壓制雄鷹率隊二連勝

中職／險被雄鷹啄一口 悍將2波大局底定勝利

相關新聞

日職／力拚正式球員名單！王柏融二軍本季首轟兩分砲

火腿隊二軍例行賽近日展開，與火腿簽下「育成選手」合約的旅日好手王柏融，今天擔任先發第6棒指定打擊。他在8局下敲出兩分砲，幫助球隊追到7：7平手，比賽進入延長，兩隊最終握手言和。 火腿二軍今天對上

中職／Uni Girls成軍15年 艾璐不問胡智爲先發怕給壓力

統一獅隊Uni Girls今年成軍邁入第15年，在開季前夕也舉行記者會不僅介紹兩名新成員Dora與Laura，還公開亮相...

中職／陳仕朋兒子出生帶來「化學效應」 更有動力表現

中職富邦悍將隊投手陳仕朋兒子「亮仔」在經典賽集訓期間出生，目前已經滿月。他今天笑說，小孩出生帶來「化學效應」，場上更有動...

中職／江少慶看經典賽日墨戰 一場比賽激發無限潛能

富邦悍將隊投手江少慶結束經典賽後短暫休息後持續備戰新球季，江少慶表示每年的目標都是「健康」，他提到早上有看經典賽日本、墨...

中職／還以為他很內向…范國宸看到江坤宇的反差魅力

范國宸為富邦悍將隊今年「薪」情最好的選手，漲幅在隊內居首，回憶剛結束的經典賽之旅，和陳傑憲變成滿好的朋友，也在他身上看到...

中職／捕手好球隊好 戴培峰看張進德春訓好表現激自己更好

富邦悍將隊捕手戴培峰去年蹲出生涯年，為自己收穫一紙1+1年合約，今年球季在春訓期間已經看到張進德的好狀態，內部競爭強力來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦