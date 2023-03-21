中職／悍將轉播平台不變 官方Twitch頻道改訂閱制

富邦悍將隊今天舉辦開季記者會，宣布行銷活動，去年廣受球迷好評的「鐵粉席」、「鐵悍席」延續開席，新增「乾杯CLUB」、「Party Zone」；轉播的部分，有線電視、MOD及網路平台皆沒有變動，富邦悍將官方Twitch頻道則調整為訂閱制。

「鐵粉席」、「鐵悍席」在今年將延續開席，凡購買每周二B3區鐵粉席票券可得「FUBON ANGELS專屬香氛片」，每周四A3區鐵悍席可獲得「悍將可靠手機支架」，賽後還有專區限定互動見面會，以及實戰簽名球、限量合影的抽獎資格，另購買上半季鐵粉及鐵悍席滿七次，可再享額外全隊簽名球、專屬包廂等好禮抽獎。

2023上半季限定「乾杯CLUB」將於平日周三主場賽事B2區強勢登場，悍將與金車調酒品牌噶瑪蘭調酒與Safari Club攜手合作，此區單一票價400元，凡購買該區票券即可兌換指定調酒兩瓶。

另外新莊球場三樓新席位「Party Zone」新登場，邀請「33_original女子的插畫日常」繪製專屬於悍將家人們的戶外派對主題席位，並且提供包場同樂的服務。本季新莊球場內美食攤位好評延續，飲料攤位引進人氣手搖飲「麻古茶坊」進駐。

球迷關注的轉播，本季悍將全年60場主場賽事仍維持有線電視在MOMOTV播出、MOD與愛爾達合作，網路OTT平台包括MyVideo、LINE TODAY、麥卡貝、ELEVEN SPORTS OTT與Hami等管道，亦可透過訂閱CPBL TV收看富邦悍將全年120場主、客場賽事，MOMOTV也將維持由最受球迷喜愛的主播錢定遠、球評潘忠韋黃金組合。

提供更多賽前、賽中、賽後獨特視角與訪問的富邦悍將官方Twitch頻道，今年將調整為「訂閱制」，並提供更多訂閱者專屬福利與贈品，同時設立Twitch悍將寶石兌換機制，將收看時數化為實質獎勵，有機會得到門票兌換券、悍將APP點數與專屬球員或女孩簽名。

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