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中職／宇宙人挺宇宙邦 4月3日新莊開幕戰賽前開唱

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊在4月3日的新莊主場開幕戰邀請宇宙人擔任賽前演唱嘉賓。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊在4月3日的新莊主場開幕戰邀請宇宙人擔任賽前演唱嘉賓。圖／富邦悍將隊提供

中華職棒新球季即將開打，富邦悍將隊開幕周將在4月3到5日登場，球團攜手富邦投信共同舉辦今年首檔主題日「ALLBLUE湛藍出擊」，主場開幕戰邀請「宇宙級」的樂團宇宙人進行賽前表演，一起為「宇宙邦」加持。

悍將今年年度口號「ALL BLUE湛藍出擊」象徵悍將全隊上下一心，發揮正向力量湛藍出擊，向前邁進，誓言拿下年度總冠軍。開幕戰就由宇宙人揭開序幕，在4月3日主場開幕戰邀請人氣樂團宇宙人降臨進行賽前表演，由小玉、方Q及阿奎組成的宇宙人，去年發行專輯「理想狀態」，用放客曲風帶領歌迷進入他們的音樂世界。

球隊準備精美贈品要送給進場球迷，4月3日凡購買內野熱區有價票券即可領取「湛藍出擊應援旗」。4月4日憑內野熱區有價票券可獲得「悍將兩用應援巾」，4月5日憑內野熱區有價票券可獲得「GUARDIANS斜背袋」。

「ALL BLUE湛藍出擊」開幕主題周採取特別票價，熱區預售票為單一票價600元，一般區域預售票則為全票500元、半票400元，特別推出「ALL BLUE湛藍出擊」開幕周限定三日套票，一次購買一般區三日門票可享套票價1200元。開幕周除了首場嘉賓宇宙人之外，接下來還有「溫暖好聲」、「冠軍好聲」接續登場。

富邦悍將 中華職棒

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