中職／羅力真的要回來！5月底返悍將參與主題日

富邦悍將隊今天舉辦開季記者會，由富邦育樂總經理陳昭如、領隊林華韋率球員范國宸、江少慶、陳仕朋、曾峻岳和戴培峰共同出席，會中公布悍將上半季7檔主題日、年度主視覺、球隊新球衣及各項行銷活動資訊，主題日以5月27、28日「L39end」最吸睛，預告傳奇洋投羅力將重返台灣。

陳昭如表示：「今年經典賽的熱潮，讓更多人開始關注棒球，歡迎大家一起以行動支持悍將與中華職棒，富邦上半季主場例行賽事門票將於3月25日起全面開賣，請球迷朋友們來到新莊球場享受棒球的熱情。」悍將上半季門票將於22日開放家族會員優先購票，3月25日中午全面開賣。

悍將主場本季主題日從4月3到5日為「ALL BLUE湛藍出擊」主場開幕戰起跑，連續三天賽前用一系列的好歌聲歡迎球迷，主場開幕首戰邀請到人氣樂團「宇宙人」蒞臨開唱。

4月15、16日「全員Run For Green」，悍將響應地球隊奔向2050碳排淨零的目標，以綠色環保為主題。4月29、30日「童樂城堡」，新莊球場將化身童趣遊樂場。

5月13、14日 「心動時刻」，選手化身成球迷的專屬情人。5月27、28日為「L39end」主題日，在中職生涯締造不同傳奇紀錄的羅力，將回到台灣與球迷見面。

6月18日「繽紛盛夏」邀請球迷換上夏日主題DressCode，與悍將一起迎接盛夏繽紛時光；7月1日「來七淘」後疫情時代來臨，跟著悍將出國遊玩。 富邦悍將隊公布上半季主題日。圖／富邦悍將隊提供

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