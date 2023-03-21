快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／羅力真的要回來！5月底返悍將參與主題日

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
羅力去年引退。 報系資料照
羅力去年引退。 報系資料照

富邦悍將隊今天舉辦開季記者會，由富邦育樂總經理陳昭如、領隊林華韋率球員范國宸、江少慶、陳仕朋、曾峻岳和戴培峰共同出席，會中公布悍將上半季7檔主題日、年度主視覺、球隊新球衣及各項行銷活動資訊，主題日以5月27、28日「L39end」最吸睛，預告傳奇洋投羅力將重返台灣。

陳昭如表示：「今年經典賽的熱潮，讓更多人開始關注棒球，歡迎大家一起以行動支持悍將與中華職棒，富邦上半季主場例行賽事門票將於3月25日起全面開賣，請球迷朋友們來到新莊球場享受棒球的熱情。」悍將上半季門票將於22日開放家族會員優先購票，3月25日中午全面開賣。

悍將主場本季主題日從4月3到5日為「ALL BLUE湛藍出擊」主場開幕戰起跑，連續三天賽前用一系列的好歌聲歡迎球迷，主場開幕首戰邀請到人氣樂團「宇宙人」蒞臨開唱。

4月15、16日「全員Run For Green」，悍將響應地球隊奔向2050碳排淨零的目標，以綠色環保為主題。4月29、30日「童樂城堡」，新莊球場將化身童趣遊樂場。

5月13、14日 「心動時刻」，選手化身成球迷的專屬情人。5月27、28日為「L39end」主題日，在中職生涯締造不同傳奇紀錄的羅力，將回到台灣與球迷見面。

6月18日「繽紛盛夏」邀請球迷換上夏日主題DressCode，與悍將一起迎接盛夏繽紛時光；7月1日「來七淘」後疫情時代來臨，跟著悍將出國遊玩。

富邦悍將隊公布上半季主題日。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊公布上半季主題日。圖／富邦悍將隊提供

羅力 棒球 陳仕朋

延伸閱讀

經典賽／這感覺不是鼻水…曾峻岳堅定續投 再戰國家隊有野心

經典賽／義大利15投今晚可上 中華隊有13投但敢不敢用？

經典賽／「相信選手」 投手教練許銘傑扛責：是我不夠好

經典賽／中華隊9次四死球釀敗因 餅總：沒有預期

相關新聞

日職／力拚正式球員名單！王柏融二軍本季首轟兩分砲

火腿隊二軍例行賽近日展開，與火腿簽下「育成選手」合約的旅日好手王柏融，今天擔任先發第6棒指定打擊。他在8局下敲出兩分砲，幫助球隊追到7：7平手，比賽進入延長，兩隊最終握手言和。 火腿二軍今天對上

中職／被棒球場氛圍吸引 鋼鐵女神Dora加入Uni Girls

Uni Girls在今天舉行記者會，並介紹兩名新成員Dora與Laura，其中在PLG高雄17直播鋼鐵人時期就擁有不少球...

中職／Uni Girls成軍15年 艾璐不問胡智爲先發怕給壓力

統一獅隊Uni Girls今年成軍邁入第15年，在開季前夕也舉行記者會不僅介紹兩名新成員Dora與Laura，還公開亮相...

中職／陳仕朋兒子出生帶來「化學效應」 更有動力表現

中職富邦悍將隊投手陳仕朋兒子「亮仔」在經典賽集訓期間出生，目前已經滿月。他今天笑說，小孩出生帶來「化學效應」，場上更有動...

中職／江少慶看經典賽日墨戰 一場比賽激發無限潛能

富邦悍將隊投手江少慶結束經典賽後短暫休息後持續備戰新球季，江少慶表示每年的目標都是「健康」，他提到早上有看經典賽日本、墨...

中職／還以為他很內向…范國宸看到江坤宇的反差魅力

范國宸為富邦悍將隊今年「薪」情最好的選手，漲幅在隊內居首，回憶剛結束的經典賽之旅，和陳傑憲變成滿好的朋友，也在他身上看到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦