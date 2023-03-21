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經典賽／兩屆MVP來開球 松坂大輔緊張到怕「溜手」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日媒指出，有「平成怪物」之稱的松坂大輔將在日本對墨西哥一戰開球。 歐新社資料照片
日媒指出，有「平成怪物」之稱的松坂大輔將在日本對墨西哥一戰開球。 歐新社資料照片

世界棒球經典賽今天由墨西哥、日本隊相爭冠軍賽門票，手握兩屆經典賽MVP的「平成怪物」松坂大輔擔任開球嘉賓，此役由「令和怪物」佐佐木朗希先發，意義非凡。松坂大輔透露，自己是在3天前接到邀約，毫不猶豫就答應了。

放眼經典賽史上，松坂大輔絕對是傳奇人物，他是第一、二屆賽會MVP，取得6勝，賽前盛傳將在今天擔任開球嘉賓，日本球迷高度關注。曾參與3屆經典賽、大聯盟生涯104轟的坎圖（Jorge Cantú），則作為墨西哥代表，與松坂一起開球。

松坂大輔表示，在3天前接到開球邀約，「能在這樣的舞台開球機會難得，我也覺得很光榮，馬上就接受了邀請。」

兩屆經典賽MVP松坂大輔受邀開球。 截自推特
兩屆經典賽MVP松坂大輔受邀開球。 截自推特

什麼大場面沒見過，但今天進到球場，聽見介紹自己的名字、站上投手丘那一刻，松坂大輔說：「還真的滿緊張的」，邊說邊拍自己的胸口。他笑說拿到球時，還有點擔心會「溜手」，心想要好好投才行。

松坂大輔也透露了與坎圖的對話，「我們在聊誰會贏，我當然是說日本，他說是墨西哥，我用西班牙文回應祝他好運。」

曾在經典賽留下美好回憶，這項賽事對他來說意義非凡，松坂大輔也期待，「我希望這項賽事能成為所有人、包括球員在內的目標，希望未來可以更盛大舉辦，今年歐洲球隊的表現更加顯目，這或許會是棒球擴及全球的契機，希望可以越來越盛行。」

松坂大輔 經典賽 棒球 WBC風雲

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