謝國城盃少棒／金祥恩4局飆10K 南投、北市爭4強門票

謝國城盃少棒賽南投縣隊今天與台南市隊交手，南投縣隊王牌投手金祥恩先發4局飆10K、率隊以8比1拿勝，台北市隊張恩碩連2戰開轟率隊搶勝，北市、南投將於23日爭4強門票。

112年謝國城盃少棒賽在台東舉行，南投縣（新街國小）昨天首戰擊敗台東縣（紅葉國小），今天與台南市（永信國小）交手，南投縣隊派出王牌投手金祥恩先發、展現壓制力，開賽連抓6個出局數，直到3局投出保送，接著隊友守備也發生狀況、失掉1分。

金祥恩今天總計用53球投4局，沒被敲出安打、投出10次三振，全浩謙後援投2局，也沒有被敲出安打，投出3次三振，兩人聯手壓制，幫助球隊拿下勝利。

南投縣隊開賽就有攻勢，1局上靠著1支安打、1次保送、對手2次守備失誤拿下2分，3局再靠著接連安打、失誤再添3分，5局田君翰敲出陽春砲，1人出局後再靠著失誤、接連安打添分，6局上呂祥瑞率先敲出二壘打，靠著接連暴投跑回球隊第8分。

金祥恩原本擔任終結者角色，昨天對上台東縣登板關門1局，今天扛先發重責，但他表示手臂可以負擔，只是這場比賽壞球太多，所以對內容不算滿意，去年底就曾測出球速118公里，此次參賽希望球速提升至130公里，「這距離比較近，我覺得應該可以，因為我練球很認真。」

台北市（福林國小）是上屆冠軍，昨天首戰擊敗金門縣（中正國小），今天與高雄市（忠孝國小）交手，台北市隊1局上先馳得點，高雄市1局下徐恩陽春砲扳平比數，高雄市3局下再靠著接連安打超前比數。

台北市隊展現韌性，4局上高浤嵃敲出追平比數陽春砲，6局上張恩碩敲出3分砲、一棒超前比數，張恩碩連2戰開轟，率隊以5比2拿勝；台北市隊、南投縣隊將於23日交手，勝隊取得4強門票。

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