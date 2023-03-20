健豪同仁盃／全國賽前哨戰4/6開打 48隊參賽創新高

2023年嘉義縣第八屆健豪同仁盃全國少年軟式棒球錦標賽將在4月6日至10日開打，今年共有48支球隊參賽，創下史上最多紀錄，去年冠軍雲林縣文昌國小將挑戰衛冕。

健豪同仁盃由嘉義縣同仁國小主辦，台中市健豪印刷事業股份有限公司冠名贊助，自2016年首屆6隊，每年隊伍數都有增加，今年更來到48隊，在同仁、和興、柳林、朴子、太保AB共六座球場開打，堪稱是全國賽規模。

由於國小軟式聯賽將在4月24日到30日舉行，健豪同仁盃特別選在全國賽前兩、三週進行，頗有前哨戰意味，因此報名消息一出，立即吸引各隊搶進，其中饒平、鎮南、鼓山、楊心、六家、培英、民族、中港、大仁、塗城、大崎、柳林、安慶國小都是第一次參賽。

今年開幕典禮將在4月6日下午17點在同仁國小棒球場舉行，冠軍戰則在4月10日下午14點30分進行，打進前8強都有獎金，分別是冠軍2萬元、亞軍1萬5千元、季軍1萬元、殿軍5千元、第五名(並列)3千元，個人獎則是1千元，而打到最後一天前4強更有大會「大鍋菜」招待，這也是健豪同仁盃的特色。

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