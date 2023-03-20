棒球／19歲賴延峰行情看漲 合庫董座：職棒隊都爭著要

合庫銀行斥資430萬元在天母重新裝修重量訓練室，讓棒球、羽球隊共享，兩隊不少球員今天出席啟用典禮，19歲右投賴延峰也在其中，合庫金控暨銀行董事長雷仲達說：「他在去年U23世界盃棒球賽表現很好，職棒隊都爭著要。」

合庫桌球隊1947年成立，接著棒球隊1949年、羽球隊1992年，對不少未選擇職棒或是桌球、羽球好手來說，長期工作保障是很大優點，卸下球衣後轉任職員可待到65歲退休。

「自己不太會運動，所以支持別人，合庫一直贊助支持體育，我一向覺得很重要。」雷仲達表示，合庫目標就是為國舉才，公司維持傳統、不會投入職棒，但隊上球員若想到職棒發揮，會祝福他們。

賴延峰前年從平鎮高中畢業後，立刻成為合庫正職球員，這是相當少見的例子；球隊內部指出，過去新人報到先從「預備隊」起步，他是出身平鎮、首位畢業即正職的球員。

賴延峰青棒時期的投捕搭檔張翔，前年在中職選秀會第2輪被統一獅隊挑中，賴延峰未來如果決定轉戰職棒，也是被看好的潛力股，就看自己如何考量棒球生涯。

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