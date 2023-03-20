棒球／合庫千萬巴士和龍隊同等級 司機林室澄大有來頭
合庫銀行今年不只斥資430萬元重新裝修球隊重量訓練室，讓棒球、羽球隊的球員共享，之前還砸下1千萬元購買高級巴士讓棒球隊使用，等級和味全龍隊完全相同，合庫金控暨銀行董事長雷仲達霸氣十足說：「要買就買最好的。」
合庫這輛賓士大巴士是前年開始使用，取代原來用了15年的老車，當時還很湊巧和龍隊一起購買。
「不用挑了，就是這輛。」雷仲達表示，本來有3個牌子可供選擇，球員南征北討非常辛苦，公司就多花一點錢買車。
值得一提的是，合庫大巴士司機林室澄（原名林偉），過去也是棒球好手，他是樂天桃猿隊一軍牛棚教練林英傑的堂弟，打過日本福岡第一高校青棒隊、福岡經濟大學、日本社會人球隊日立製作所，返台後當過猿隊代訓球員，2017年從合庫退休轉任公司職員。
林室澄卸下球員身分後，球隊詢問是否願意擔任司機，由於是合庫正職，他考上大巴士駕照，繼續留在球隊服務。
合庫總教練王燕國笑說，以前球隊大巴士開到上坡路段，都會被後方抄車，換了這輛新車後，再也沒有發生這種情況。
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