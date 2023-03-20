棒球／合庫董事長雷仲達坦言 確實有人慫恿進職棒

合作金庫斥資重新裝修球隊重量訓練室，董事長雷仲達今天親自出席啟用典禮，由於合庫今年首次贊助中職官辦熱身賽，未來是否有意進軍職棒又成焦點，他笑說：「確實有人在慫恿我，合庫最重要是為國舉才。」

合庫改建重量訓練室，成為棒球、羽球重要訓練場地，雷仲達談到棒球隊實力，強調若要進軍職棒，「水準夠哦！」

他表示，曾和棒球隊顧問許順益、總教練王燕國談論此事，合庫最大目標是為國家培養人才。

雷仲達指出，過去很多好手包括郭源治、郭泰源、彭政閔、林智勝都出身合庫，現在隊上球員如果想到職棒發揮，會祝福他們。

雷仲達言下之意是合庫沒有進軍職棒的計畫，他說：「我們更在意為國爭光。」

合庫棒球、羽球、桌球隊長年為國家貢獻良多，雷仲達表示，球員不是只要會打球就好，公司更重視人格，留在合庫發展也很好，亞、奧運金牌都能升等，退休後轉任職員，還可保障工作到65歲，儘管待遇不如職棒，但穩定程度就像公務員。

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