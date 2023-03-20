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中職／李多慧選擇82作為背號 因為那是南韓的國際碼
中職新賽季即將開打，Rakuten Girls也舉行開訓記者會，今日會中公布每位新女孩的球衣背號，其中最受矚目的韓籍啦啦隊女神李多慧選擇82作為背號。
李多慧對於啦啦隊有自己的背號感到驚訝，她選擇82作為背號，因為82是南韓的國際碼，她希望能帶給台韓球迷快樂，希望大家能記住。
李多慧來台前就累積不少人氣，網路上有多支破百萬相關影片，不少台灣人都對她的表演有深刻印象。她加盟後預計讓Rakuten Girls的知名度更上一層。
對於能加入Rakuten Girls，李多慧透過視訊用中文表示：「在韓國就聽說過Rakuten Girls是台灣最強女團，很榮幸可以加入這個團隊，非常想看見樂天女孩們，期待到球場能夠和各位10號隊友一起應援，大家球場見！」
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