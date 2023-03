韓職／經典賽上演「典藏」悲劇 姜白虎新賽季有新任務

經典賽邁入尾聲,本屆出現不少「經典」畫面,其中韓職KT巫師隊姜白虎因漏踩壘包遭球迷嘲笑和謾罵,不過姜白虎仍展現優異的心理素質,回到韓職馬上就有新目標。

據《韓聯社》報導,同時擔任KT巫師及南韓國家隊總教練的李強喆規劃姜白虎新賽季轉任右外野手,李強喆表示,「姜白虎年紀還很輕,不該只當指定打擊,他本人也有擔任右外野手的意願。」

WOW. Baekho Kang comes off the bag while celebrating and is ruled out 🤯



📺: FS1 and the FOX Sports App pic.twitter.com/yMng10cysK