韓職／經典賽上演「典藏」悲劇 姜白虎新賽季有新任務

經典賽邁入尾聲，本屆出現不少「經典」畫面，其中韓職KT巫師隊姜白虎因漏踩壘包遭球迷嘲笑和謾罵，不過姜白虎仍展現優異的心理素質，回到韓職馬上就有新目標。

據《韓聯社》報導，同時擔任KT巫師及南韓國家隊總教練的李強喆規劃姜白虎新賽季轉任右外野手，李強喆表示，「姜白虎年紀還很輕，不該只當指定打擊，他本人也有擔任右外野手的意願。」

WOW. Baekho Kang comes off the bag while celebrating and is ruled out 🤯



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該報導也提到，姜白虎在經典賽集訓初期練過外野，不過原定的主戰一壘手崔志萬無法參賽，所以他就專心練一壘。事實上23歲的姜白虎高中時期是二刀流選手。進到職棒後他主要擔任外野手，不過從2020年起轉戰一壘，去年更是一場外野都沒先發過。

KT巫師一壘除姜白虎外，還有朴炳鎬、黃載鈞、吳潤錫等選項，所以姜白虎在與教練討論後決定加練外野，「一壘有很多好手，我也想守原來的位置（外野），所以向教練提出要求，兩個位置都會努力準備。」該報導也指出，姜白虎擔任投手時球速破150公里，因此早有不少球迷希望他回外野，展現臂力優勢。

姜白虎本屆經典賽初登板是面對澳洲一戰，他代打上場敲出深遠飛球，原是一支二壘安打，但卻在慶祝時不小心離壘而被觸殺出局，儘管下一棒梁義智敲安仍無法獲取分數，南韓最終也剛好以1分差遺憾落敗，南韓下一場比賽又被日本打爆，最終也無緣晉級。

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